Fulminante acusación de Reina Reech a Ricardo Darín: "Perverso"

Reina Reech hizo un lapidario comentario contra Ricardo Darín y dejó con la boca abierta al espectáculo argentino.

En las últimas horas, un testimonio por parte de Reina Reech generó muchísimo revuelo en la TV argentina. La actriz se revivió un viejo rumor de hace varios años, en el que se comentaba que Juana Repetto era hija de Ricardo Darín y no de Nicolás Repetto por el curioso parecido que tienen. Curiosamente, la ex vedette fulminó al actor con un picante comentario.

Todo sucedió en el programa de Luis Novaresio, Debo Decir, por América TV. Allí, le comentó: "A Reina le han inventado montones de cosas. He visto a Juana reírse con la historia de la paternidad de Ricardo Darín. No debe ser fácil bancarte una cosa así". Completamente relajada, Reech reconoció: "No es fácil porque me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella".

En tanto, la famosa mediática sostuvo que le propuso a su entonces pareja e hija que se hicieran estudios para tener la confirmación oficial: "En su momento les rogaba que se hagan un ADN porque yo no tengo duda. Se lo propuse a Nico (Repetto) y a Juana (Repetto), pero no quisieron, ellos no tienen dudas".

Pese a los rumores, Reina Reech asegura que Ricardo Darín no es el padre de Juana Repetto

Una vez más, Novaresio intervino y le preguntó si tuvo alguna charla al respecto con Darín, señalado como el verdadero padre de Juana. Y Reina Reech hizo un comentario que lo dejó mal parado: "No, porque él se toma todo en joda...". Asimismo, resaltó: "Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo y un día entro, y él me dice ‘hoy la vi a mi hija enfrente’. Y le dije: ‘Qué lindo, cariño’. Y él me dijo que estaba hablando en joda. A mí me parece perverso, como una historia horrible".

La conclusión de Reina Reech tras los rumores que afirman que Juana Repetto es hija de Ricardo Darín y no de Nicolás Repetto

A modo de reflexión, Reina Reech dejó en claro que no tiene ninguna duda de que su hija Juana Repetto es hija de Nicolás Repetto y no de Ricardo Darín: "Debe ser horrible, pero cuando uno tiene certeza de saber quién es su madre, sobre todo, no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo le mentiría con una cosa así". En tanto, y haciendo referencia a la postura de su ex pareja, sostuvo: "Y aparte también, la otra parte tampoco lo dejaría pasar".