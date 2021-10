Fuertes rumores de que Gisela Dulko también le fue infiel a Fernando Gago: "Con un famoso dentista"

Nuevas versiones sobre el escándalo entre Fernando Gago, quien engañó a Gisela Dulko con una mujer llamada Verónica.

Fernando Gago engañó a su esposa, la extenista Gisela Dulko. La noticia se dio a conocer la semana pasada, cuando Cintia Fernández lo contó todo en Los Ángeles de la Mañana (LAM). Ahora, se comunicó con una fuente cercana a Verónica Liffitte, la tercera en discordia, quien le dio a conocer un detalle más.

“Me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, reveló la panelista. “Me dijo que los amantes fueron dos. A partir de la crisis, también habría estado con un famoso dentista de Nordelta”.

Cuando dio la primicia, Cinthia expresó: “Hace mucho que están juntos, se casaron hace diez años. Ella tiene 36 y él, 35. Tienen tres hijos. Él es jugador de fútbol pero siempre tuvieron bajo perfil. Ellos son Fernando Gago y Gisela Dulko”. Según su relato, Gisela se enteró porque Gago había llevado a su amante a la habitación que comparten en su hogar familiar.

“Los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama haciendo el amor. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica. Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”, agregó Fernández. “Ella está destruida, la está pasando muy mal. Se mudó de su casa. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados”.

Quién es Verónica, la mujer con la que Fernando Gago le fue infiel a Gisela Dulko

De acuerdo con esta versión de la panelista de LAM, Verónica junto con su marido, un abogado llamado Martín, era muy amiga de Gisela y de Gago. El abogado de la extenista aseguró que el divorcio todavía no se inició, pero que va en camino y que ella no quiere saber más nada con él.

Lo único que se sabe de Verónica es que es una mamá del colegio de los hijos de ellos y que por eso se frecuentaban mucho. “Verónica Laffitte tiene una hija que asiste al mismo colegio y el chico al que le fue infiel dicen que es un bombón y buen papá. Ahora esta señorita Verónica puso su Instagram privado. Todas las conexiones las tengo chequeadas. Ella es mamá del colegio”, detalló.

Por otro lado, Cinthia también contó que una mujer muy misteriosa, que dijo que se llamaba Andrea, se comunicó con ella y desmintió todo. “Se contactó gente, que para mí es Verónica, pero se hizo llamar como ‘Andrea, una amiga muy cercana a Verónica’. Para mí es Verónica. Me dijo que toda mi versión era mentira, que obviamente quedó desestimado cuando hablo con el abogado de Gisela y me dijo que el divorcio no se inició, pero que están hablando para empezarlo”, cerró.