Fuertes rumores de compromiso entre Flor Vigna y Luciano Castro

Revelan que Flor Vigna y Luciano Castro estarían muy cerca de formalizar su relación: las fotos que se filtraron.

Se rumorea que Flor Vigna y Luciano Casto se habrían comprometido. La pareja de actores se muestra cada día más unida desde que confirmaron su relación en octubre de 2021 y todo apunta a que buscan formalizarla.

La primicia fue obtenida por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece) después de que se filtraran imágenes y videos del cumpleaños de la artista, el cual fue organizado por Luciano. Según los conductores, en algunas de las fotos Flor y Luciano aparecen usando anillos que nunca antes habían llevado.

"Él le festejó el cumpleaños y hay un detalle: parece que hay compromiso en el horizonte, porque hay capturas de ellos con los anillos", señaló Pallares, a lo que Lussich agregó: "Eso nos lleva a una afirmación y es que se comprometieron". Sin embargo, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto todavía, por lo que no hay manera de confirmar qué tan cierto será.

En cuanto al festejo, trascendió que fue un festejo nocturno y que Flor y Luciano se mostraron muy pegados durante toda la noche. “Hasta las 4 de la mañana estuvieron. Me dijeron que Luciano a cada rato iba y la sacaba de la pista porque a ella le gusta bailar mucho y a él no. La llevaba un rato, chapaban y volvía a bailar”, sumó Karina Iavícoli.

En este sentido, la panelista detalló que "salían a cada rato" y que incluso se rumoreaba que habrían tenido un encuentro íntimo en pleno festejo. "En un momento tardaron más de lo habitual. A mis oídos llegó que en medio del festejo lo hicieron. Cuando venga Luciano a Socios se lo voy a preguntar”, cerró Iavícoli.

El regalo con el que Flor Vigna conquistó a Luciano Castro

La intérprete de UY! contó que la primera vez que Luciano le propuso ser novios lo rechazó. “Él me estaba contando una anécdota y de repente me dice: ‘Yo te lo estoy contando a vos, que sos mi novia'. Y yo le dije: 'No, yo no soy tu novia'. No es que él me dijo: '¿Querés ser mi novia?'. ¡Lo dio por sentado, preguntá!”, relató durante su aparición en No es tan Tarde (Telefe).

Sin embargo, a las pocas semanas fue Vigna quien le propuso formalizar la relación. Para esto, le preparó un regalo hecho por ella misma. “Dos meses después, me animé yo a pedirle de ser la novia. Le hice un ritual hermoso: un camino con frases nuestras y le di un anillito que dice 'disfrutar'. Me lo puse en el 'fuck you'. Es que a nosotros no nos gusta estar en las estructuras”, recordó la cantante.