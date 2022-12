Fuertes críticas a Zaira Nara por un descuido con su hija: "Se quemó"

La hermana menor de Wanda Nara fue cuestionada en las redes sociales. Zaira Nara recibió varios comentarios sobre el cuidado de la piel de su hija Malaika.

Zaira Nara compartió una foto con sus hijos y recibió críticas en los comentarios por un detalle en la piel su hija Malaika. La hermana menor de Wanda Nara tuvo varios mensajes sobre cuán roja estaban las piernas de la niña y le hicieron saber los riesgos que corren las personas que se exponen al sol sin protector solar.

La conductora de televisión y modelo compartió un video donde se mostró en el patio de su casa junto con sus hijos, mientras éstos se probaban ropa de una marca con la que Nara había hecho un canje. "Para todas nuestras aventuras", escribió Nara en alusión a la ropa de la marca que auspiciaba.

"Protector solar para tu niña por favor", "Protector solar para la niña", "Como se quemó la nena!", "Protector para tu hija" y "Llevaste Caladryl?" fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Instagram le dejaron a la expresentadora de La Cocina del Show, ya que vieron a la niña con la piel muy roja.

Zaira Nara sobre la relación de Mauro Icardi y Wanda Nara

La celebridad de redes fue consultada por el presente sentimental de su hermana tras los rumores de reconciliación con Mauro Icardi, tras el viaje a las Islas Maldivas que la pareja había hecho. "Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan", respondió Nara ante las preguntas del cronista de Socios del Espectáculo.

A pesar de las declaraciones de Zaira y las confirmaciones de reconciliación por parte de Icardi, Wanda Nara más tarde contó en una de sus historias de Instagram que había intentado volver con su ex en ese viaje pero que no resultó. "No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo. Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos", había escrito Icardi en uno de sus posteos de Instagram.

Además, el futbolista publicó un mensaje que supuestamente le había enviado Wanda, donde se pudo leer: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos". Más allá de sus intentos por querer confirmar su reconciliación, la ex-Bailando por un Sueño se encargó de desmentirlo.