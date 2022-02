Fuerte sincericidio de El Tucu López en vivo: "Sufrí mucho los cuernos"

El actor se sinceró sobre el angustiante momento que atravesó tras enterarse de que le habían sido infiel

"El Tucu" López se abrió ante las cámaras de televisión e hizo referencia a algunos traspiés amorosos que debió enfrentar a lo largo de su vida. El conductor y actor dio a conocer que una de sus novias lo engañó y reveló cómo fue la situación en la que se enteró de la infidelidad.

"A mí me han sido infiel y me enteré de mala manera. Yo he sufrido mucho, pero es muy íntimo", comenzó su descargo el presentador de radio y televisión en el ciclo Es Por Ahí, que lleva adelante con Julieta Prandi todas las mañanas. De ese modo, López aseguró que atravesó momentos de angustia originados por desplantes en el amor. "He sufrido mucho los cuernos, posta. Es real".

El miembro de Sex, viví tu experiencia también dejó en claro que ha estado del otro lado en algunas relaciones de pareja, es decir que fue infiel. "Y también he sido infiel en alguna relación, porque cuando era joven era como muy tiro al aire", soltó y puso como excusa la edad que tenía cuando traicionó a la pareja con la que compartía su vida en ese momento.

Después de hablar desde el humor por unos minutos, "El Tucu" se puso serio y reveló cuán desanimado se sintió cuando se enteró que su pareja lo engañaba. "Hablando un poco en serio, cuando fui corneteado sentí que se me caía el mundo encima de verdad. Pensé 'de esto no me recupero más en la vida. Nunca más vuelvo a confiar'", enunció López.

"Pero sané y ahora con Sabri estoy feliz de la vida. Yo me separé por muchas cosas. Eso tuvo que ver, pero fue en función de un montón de cosas más", sumó el tucumano, en alusión con su pareja actual, y cerró: "Está bueno sanar par tener una relación linda. Pero pensé que nunca más iba a confiar en una mujer".

"El Tucu" López sobre su relación con Jimena Barón

El conductor y la intérprete de La Cobra tuvieron una relación hace algunos meses, pero no prosperó por mucho tiempo. A pesar de eso, López recuerda con cariño a su expareja: "Para mí fue un vínculo lindo, fue hermoso, la pasamos súper bien. Después pasaron cosas pero y ya. Con Jime la mejor, es una genia, ídola total", soltó en su programa de TV y concluyó: "Le mando un beso grande. No tenemos un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos en la vida nos damos un abrazo. A mí me alegra que le esté yendo bien".