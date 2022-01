El Tucu López confesó su mayor deseo con Sabrina Rojas: "Nunca me había sucedido"

En medio de sus nuevos compromisos laborales en pareja, el locutor contó cuál es su mayor anhelo en pareja.

Hace poco menos de un año que Sabrina Rojas y "El Tucu" López anunciaron su noviazgo luego de varias especulaciones. Ambos artistas se encontraban recientemente separados y volvieron a apostar por el amor en conjunto. Desde entonces, el locutor y la actriz se mostraron inseparables, tanto así que incluso incursionaron en un proyecto laboral en conjunto por la pantalla de América TV. Sin embargo, los sueños en pareja trascienden el ámbito profesional.

En una reciente entrevista que dieron "El Tucu" López y Sabrina con Diario Show, la pareja aseguró que se encuentra en un gran momento y que disfrutan mucho del tiempo que pasan en conjunto. "Uno toma decisiones para una meta en la vida y cuando sucede, está buenísimo", aseguró la ex de Luciano Castro sobre el momento presente que vive tanto el lo profesional como en lo personal. Sin embargo, el locutor fue más allá y se expresó sobre su deseo de formar una familia junto a la actriz.

Ante la consulta por su posible deseo de se padre, "El Tucu" fue muy contundente al respecto y respondió sin titubear: "Tengo 41 años, no soy papá, y con Sabrina me encantaría". Asimismo, López aseguró que esta sensación nunca la había experimentado con parejas anteriores, "ni siquiera con las que vislumbraba un proyecto a futuro" . "Las ganas están, hoy mi vida me encuentra con ganas de ser papá", continuó.

En este marco, "El Tucu" López contó que su deseo nació a partir de ser tío y que la conexión con su sobrino "le despertó un montón de cosas". "Es algo que vamos a hablar con Sabrina un poco más adelante y buscarlo. Decidirlo con conciencia", sentenció sobre el tema. Por su parte, Sabrina Rojas no se negó a la posibilidad, pero cabe recordar que ella ya tiene dos hijos producto de su relación anterior con Luciano Castro.

Emparejados, el proyecto veraniego del dúo

Frente a la gran baja de personal que tuvo América TV en el último mes del 2021, las autoridades decidieron convocar a nuevas personas para formar parte de la grilla, entre ellos destacan "El Tucu" López y Sabrina Rojas quienes se encuentras frente al programa Emparejados, un programa de entretenimiento en los fines de semana.

"Si tengo que definir al ciclo, podría decir que tiene un poco de todo, desde el resumen de la semana hasta debates de todo tinte y color. La idea es compartir un buen momento de domingo a partir de las 19.45 en un estudio que representa el living de una casa donde recibimos a nuestros amigos", expresó Rojas muy orgullosa del proyecto.