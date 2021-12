Fuerte revelación sobre los hermanos de Rodrigo: "Ulises y Flavio no son Bueno"

La familia del músico de cuarteto atraviesa un drama por la herencia que el artista dejó tras su repentina muerte.

La familia de Rodrigo Bueno protagoniza un gran escándalo público, tras la denuncia de Patricia Pacheco, ex pareja del cantante de cuarteto. Después de que la madre de Ramiro Bueno denunciara irregularidades en la herencia del músico, la abuela del joven sumó detalles sobre un delicado secreto del entorno del artista.

"Ellos te pueden defenestrar en la tele y siguen juntándola en pala, mientras que uno cuenta cereales. Estoy cansada de callarme todo esto", expresó Patricia y así acusó a Flavio Bueno, hermano de Rodrigo, de quedarse con la plata del músico, incluso con la parte que le hubiera correspondido a su hijo Ramiro.

La madre de Patricia, Silvia Pacheco, estuvo en el ciclo que conduce Karina Mazzocco como invitada y sacó a la luz datos sobre la identidad de los hermanos de Rodrigo. "Recién dijiste como que ni Flavio ni Ulises (otro hermano de 'El Potro') no eran de apellido Bueno", expresó la panelista Débora D'Amato, para indagar en las declaraciones de Silvia, quien rectificó sus dichos: "Hagan estudios genéticos y se van a dar cuenta de que no miento. No son Bueno de apellido. Tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien que les dio el apellido, que fue Vichín Bueno".

Acto seguido, uno de los periodistas del panel dejó en claro que son hijos adoptivos y que en los papeles tienen los mismo derechos que otro familiar con vínculo sanguíneo.

Las declaraciones de Patricia Pacheco sobre el manejo del patrimonio de Rodrigo

"Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Me duele ver cómo por la plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro. Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa", expresó Pacheco, también en el ciclo A la Tarde.

La madre de Ramiro Bueno continuó su discurso y apuntó contra el más famoso de los hermanos de Rodrigo: "¿La última vez no salió Ulises a despotricar contra mí? Saltaron a decirme de todo. A ellos no les afecta nada. Se van de viaje, pasan la vida de reyes, como siempre. No tengo relación. Pero yo a mi hijo jamás le hablé mal de ellos. Nunca le metí una ficha. Él lo pudo ver por sus propios ojos. Siempre decidieron por la guita. Por haber tenido toda la plata de Rodrigo a disposición".