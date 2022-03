Fuerte revelación de Marcela Tauro sobre Jorge Rial y un ex-Intrusos: "Le deseó la muerte"

La periodista reveló una insólita interna del pasado. Según Marcela Tauro, Jorge Rial se enojó fuerte con un ex-Intrusos.

Marcela Tauro recordó un conflicto del pasado entre Jorge Rial y otro miembro de Intrusos y destapó una verdad que dejó mal parado al conductor de televisión y radio. Si bien la periodista demostró no guardar rencor con su exjefe por las palabras que recientemente tuvo hacia ella, en estas declaraciones develó que un poco de bronca habría acumulado.

"Ustedes se horrorizan. Pero acá Jorge, al aire, le deseó la muerte a Rinaldi. Ahora va encaminado con lo que dijo antes", comenzó su descargo la actual panelista de Intrusos, en esta nueva era donde quien lleva adelante el ciclo de Flor de la V. La declaración de la periodista se dio como acotación a un comentario de Daniel Ambrosino, quien lapidó a Rial.

Ambrosino se había pronunciado sobre el supuesto cambio que tuvo el exconductor de Intrusos en los últimos años, que muchos calificaban como positivo, pero él dejó en claro que cree que el nuevo Rial es peor que el de hace 20 años.

Después de que Rial la criticara por la poca elocuencia como periodista que según él mostró cuando relató su pelea con "La Negra" Vernaci, Marcela Tauro se refirió a esos comentarios y soltó: "Yo ya lo contesté, no estoy enojada con él, estuve muchos años trabajando con él, sinceramente le tengo un cariño, me dolió, sí, porque yo le tenía un cariño, no esperaba ese golpe bajo, pero después entendí que estaba pasando un mal momento".

"No, a mí no me sorprendió. Quizá porque los conozco. Hay cosas que te sorprenden y otras que no. Lo conozco un poco, no tanto, pero por cómo estaba él no me sorprendió que esté separado", enunció luego la panelista, sobre la ruptura amorosa del conductor.

La furia de Jorge Rial con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

"Sería bueno que ellos hubiesen hablado conmigo primero, pero no hay problema... ¡son las reglas del juego! Solo digo que ahí metieron una cosa que no estaba bien e involucraron gente que no existe en mi vida", se expresó Rial en su programa de radio, sobre los rumores de amorío con una locutora, tras su separación de Romina Pereiro. Y lanzó: "Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira".

"Está bien que hablen de mi nuevo amor, que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y es clandestino", concluyó a modo de amenaza, aunque después no dijo nada sobre la vida intima de su colega.