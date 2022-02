Fuerte relato de un ex Intrusos que deschavó a Jorge Rial: "El Diablo"

Un periodista de espectáculos habló son tapujos sobre su paso por Intrusos cuando aún era conducido por Jorge Rial.

Un expanelista de Intrusos reveló cómo fue su experiencia con Jorge Rial como jefe y dio a conocer detalles de su paso por el programa de espectáculos. El periodista dejó en claro que ha tenido algunos cortocircuitos con compañeros y por eso tomó la decisión de dejar del programa a principios del año pasado.

"A (Jorge) Rial lo agarré viejo. Yo no sé si me hubiese bancado el Intrusos de 2001. A Rial lo agarré en una etapa completamente diferente de su vida. Y conmigo fue generoso. Me enaltecía la información", comenzó su descargo Guido Zaffora en diálogo con La Nación, sobre cuán cambiado estaba Rial cuando él empezó a trabajar en Intrusos.

Zaffora se refirió de manera directa al motivo de su renuncia y aseguró haber tenido malas experiencias en el ciclo de América. "El último año que estuve no la pasé del todo bien, pero estábamos en medio de la pandemia, fue un año extraño. Y renuncié", soltó el periodista que hoy en día se desempeña como panelista en el programa A la Tarde, también de América, conducido por Karina Mazzocco.

"Fui a su camarín, él se tiró en su sillón y yo estaba sentado enfrente, muy derecho. Me dijo: 'A ver, qué tenés para contarme'. Y ahí le dije que me iba", relató Zaffora sobre cómo fue el momento en que le contó a Rial que se iba de su programa. "Él me habló maravillas de mi trabajo. Yo me sentí como en el final de El diablo viste a la moda, cuando Meryl Streep le dice a Anne Hathaway: 'Todos quieren ser nosotros'", cerró a modo de humorada.

Las palabras de Guido Zaffora tras su salida de Intrusos

En el ciclo Gossip, Zaffora fue consultado sobre una posible mala experiencia en Intrusos y él respondió sin tapujos. "Te quedaste con algo guardado que no dijiste cuando te fuiste de Intrusos? ¿Dijiste 'esto me lo guardo para mí, no quiero líos, me corro, me duele, pero me lo guardo'?", soltó el periodista Leo Arias. "Uno siempre se guarda cosas, siempre. Sí, obvio que me guardé cosas", respondió.

"No me pasó la misma experiencia que tuve con Este es el Show, donde nos hicimos todos amigos y el chat del programa sigue activo", dijo en comparación con su paso por el ciclo llevado adelante por Denise Dumas y José María Listorti. "Todos seguimos hablando. Yo, la verdad, es que con los de Intrusos no hablo más".