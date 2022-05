Fuerte reclamo de la novia de Fede Bal: "Que me lo diga bien"

El actor fue cuestionado por su pareja al regresar a Argentina después de semanas de internación en Brasil. La novia de Fede Bal contó cómo se siente el joven tras el accidente.

La novia de Federico Bal hizo una acusación pública contra el actor en medio de una entrevista en la que contó cómo vivió el acompañamiento al joven tras su accidente en Brasil. Sofía Aldrey dio a conocer algunos datos desconocidos de su relación con le hijo de Carmen Barbieri.

"Por ahora no pienso en el casamiento. Solo me lo dice con morfina", expresó la pareja del conductor de Resto del Mundo a modo de humorada en diálogo con Mañanísima, el ciclo que su suegra conduce por Ciudad Magazine. Y agregó: "Que me lo diga bien, sobrio, sin morfina, sin anestesia".

Aldrey también se refirió a cómo fue el momento en que se enteró del accidente de su novio: "Fueron días muy cansadores. Nos fuimos de emergencia con Carmen, fue intenso todo. No vemos la hora de llegar a casa. Fede está con mucho dolor". La pareja del ganador de Bailando por un sueño aseguró que la emocionan las palabras que su novio tuvo para con ella en público, en las que le agradeció por su amor. "Estando lejos de nuestra gente y nuestro país, estamos muy sensibles los dos. Entonces, me emociona", señaló.

El descargo de Fede Bal al llegar al país tras su internación

El hijo de Santiago Bal dialogó con Flor de la V y el equipo de Intrusos cuando arribó en Argentina y contó detalles de lo que vivió en Brasil al caer de un parapente. "Yo soy aventurero y me gusta eso, pero el problema es que estaba lejos. No estaba en San Pablo, estaba en un lugar bastante rústico, es como un pueblito colonial muy rústico. Tuve mucho miedo realmente", comenzó su descargo Bal. Y agregó: "En el momento del accidente mantuve mucha cordura. Me vi el brazo todo salido, salía sangre para todos lados y dije: 'Me fracturé, ¿alguien puede hacer un torniquete?' Con una tranquilidad que no sé ni de dónde salió".

"Llegamos a la guardia, me suben a una silla de ruedas y en un momento agarra un zócalo y me tira al piso, Flor. me rompí la nariz, tengo la nariz toda rota", continuó su relato el presentador y se emocionó hasta las lágrimas al contar que el médico que lo atendió le dijo que muchas de las personas que sufren ese tipo de accidente no sobreviven. "A las 12 horas del accidente llegó una ambulancia, estuve ese tiempo en un pasillo. No había ni un cuarto, me tiraron en un pasillo porque la guardia estaba rebalsada", comentó.