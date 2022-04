Fuerte ninguneo de Nicolás Repetto: "Se van a olvidar de Mirtha"

El conductor Nicolás Repetto soltó una fuerte declaración sobre el ego y el olvido, apuntando directo hacia figuras de la talla de Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Invitado a La divina noche de Dante (El Nueve), Nicolás Repetto soltó una polémica frase sobre el ego y el olvido, y arremetió contra divas de la televisión nacional como Mirtha Legrand y Susana Giménez. "El ego es el enemigo", sentenció el conductor del recordado ciclo Sábado Bus.

Todo comenzó cuando Dante Gebel, conductor del programa de entrevistas, le preguntó a Repetto sobre su madurez espiritual y las razones por las que eligió distanciarse de la televisión, medio en el que forjó una sólida carrera. “El ego es el enemigo", comentó antes de largar una polémica declaración.

"Se van a olvidar de Mirtha de Susana, de Olmedo. qué sentido tiene que te recuerden si te comieron los gusanos. A mí no me preocupa”, sentenció. Y agregó: “Yo no soy adicto al poder, me puedo ir a buscar el café y me abro la puerta. A mí me parece que tuve tres vidas, las disfruté, estoy contento de que me hayan sucedido. Puedo decir que viví y vivo plenamente”.

Por último, Repetto precisó que existe una "vida fuera de la tele" y precisó que en su caso "no hay nada peor que aburrirse, porque el aburrimiento es la condena".

La peor noticia: desvalijaron la casa de Nicolás Repetto

De acuerdo a lo informado en Intrusos, el robo fue el 23 de diciembre, luego de que Repetto se fuera a cenar con un amigo, el agente inmobiliario Pato Tobal. Al volver, el periodista se encontró con un agujero en la pared de su habitación, justo en el lugar en el que estaba su caja fuerte con una importante suma de dinero.

Mientras que el hecho de inseguridad trascendió a partir de lo que contaron en Intrusos, Repetto le confirmó al diario La Nación que fue víctima del robo. Rodrigo Lussich contó que lo que se llevaron de la casa fue una caja fuerte. Según el relato que hizo el conductor de América, los ladrones entraron a la mansión a través de la playa, ya que la casa tiene salida directa al mar. Solo se llevaron una caja fuerte que Repetto tenía en su habitación.

Cuando el presentador llegó esa noche, se encontró con un boquete en su pared. “Se las ingeniaron para entrar. Había importante cantidad de dinero. Está hecha la denuncia policial. Se llevaron solo eso”, agregó Lussich.

Acerca de otros hechos de inseguridad, la panelista Paula Varela alertó que en la zona no es la primera vez que ocurre algo así. “A las casas las roban a casi todas. ¿Por qué? Porque saben que salen, que van a comer afuera, saben lo que tardan. Así que es un lugar que es de temer”, dijo.