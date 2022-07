Fuerte mensaje de Gastón Pauls y sus hijos: "Te estás cagando la vida"

El actor compartió un emotivo video en su programa de televisión donde reflexionó sobre las afecciones de las drogas junto a sus hijos. Gastón Pauls mostró una vez más su compromiso con esa lucha.

Gastón Pauls sorprendió al compartir un video en su programa de televisión en el que reflexionó sobre la adicción a las drogas junto a sus hijos, Muno y Nilo. El actor se mostró con los niños que fueron fruto de su amor con la actriz Agustina Cherri.

"Esto no estaba armado, organizado, ni pensado, pero recién Germán Barceló hablaba que la recuperación le permite ir a buscar a su hija al colegio. Muna y Nilo, que son mis hijos, estaban acá en el estudio son la razón de ser y de mantener la recuperación", comenzó su descargo la estrella de éxitos como Nueve Reinas, en su ciclo de televisión Seres Libres por Crónica TV.

La apuesta televisiva de Pauls se basa en entrevistas a celebridades que han tenido problemas con las drogas, al igual que él para generar conciencia en la gente y demostrarles a aquellos que atraviesan una situación parecida que se puede salir. Como cierre de una reciente emisión, el exesposo de Agustina Cherri decidió sacar al aire a los preadolescentes Muna y Nilo. "Estoy absolutamente orgulloso de poder llevarla adelante y si vos estás ahí drogándote, te estás cagando la vida y creés que es el único camino que podes tomar, quiero decirte que hay mucho esperándote. Hay mucha vida", agregó el actor.

"A todas las madres que perdieron hijos. Algunos no están más, algunos se están muriendo quizás ahora, y muchos seguramente se están intentando recuperar y trabajando para eso. Para todos ustedes es este homenaje. Para todos los que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Gracias, Mu y gracias, Ni", concluyó el artista.

Gastón Pauls sobre su propia lucha contra las adicciones

"Por un lado, están las personas que prueban una vez, o de vez en cuando, y con eso les alcanza, no generándoles mayor problema, y por otro lado tenés a los adictos, que una vez que prueban caen en la enfermedad", reflexionó Pauls en diálogo con El Destape Web en una reciente entrevista. Y agregó: "En mi caso fue desde la primera vez que probé: probé la cocaína y fui Superman durante 3 minutos. Cuando se me fue el efecto, caí en su garra. ‘Che, se me fue la fuerza’, le dije al que me había regalado la cocaína. Ahí entré en el circuito".