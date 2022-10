Fuerte discusión entre Rodrigo de Paul y el papá de Tini Stoessel: "No daba para más"

La panelista Luli Fernández dio a conocer que el futbolista habría discutido con su suegro y que estaría separado de Tini Stoessel. Rodrigo De Paul habría llamado angustiado a su madre por el hartazgo.

La disputa entre la familia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul crece a cada día, según aseguraron periodistas de espectáculo. La panelista Luli Fernández contó que el futbolista del Atlético Madrid habría tenido una fuerte discusión con Alejandro Stoessel y estaría muy desanimado por la situación personal que atraviesa.

"Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es 'probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se de después del mundial’, pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás", comenzó su descargo la miembro de Socios del Espectáculo y contó que el jugador pretendía haber anunciado ya su separación pero el entorno de Tini presiona para que se comunique después del Mundial.

Fernández contó que De Paul se habría angustiado tanto que debió llamar a su madre, Mónica, por el hartazgo que le producía esta situación. "Le habría dicho (a su mamá) que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no daba para más", agregó.

"Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días", concluyó la celebridad.

La respuesta de Tini Stoessel a quienes criticaron su cuerpo

Los conductores de televisión Chipi Vera y Eva Rodríguez se burlaron del ombligo de Tini Stoessel cuando pensaban que no estaba al aire y la cantante no dudó en soltar un mensaje alusivos a los comentarios detractores en uno de sus shows. "Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí", comenzó su descargo la intérprete de La Triple T. Y agregó: "Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal carajo".

Alejandro Stoessel también se pronunció sobre las críticas a su hija, indignado, y soltó: "Si bien los comentarios que se escucharon en la transmisión fueron aberrantes y repudiables, no son nuevos. Mi hija viene lidiando con este tipo de agresiones desde hace muchos años. Lo positivo de todo esto fue la reacción de la gente, espontáneamente generó consciencia acerca de lo dañino que es hablar del cuerpo de los demás en forma despectiva".