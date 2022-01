Fuerte descargo de Stefi Roitman y Ricky Montaner: "Para los que hablan por hablar"

Stefi Roitman y Ricky Montaner se cansaron de los rumores que circularon sobre su casamiento y blanquearon todo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner festejaron su boda el pasado 8 de enero y se convirtieron en el centro de atención del mundo de la farándula. Sin embargo, muchos se preguntaron cuándo se habrían casado legalmente ya que no habían mostrado en fotos y en videos su libreta de casamiento, como muchas otras parejas hacen al contraer matrimonio. Cansados de los rumores, publicaron algo al respecto en sus redes.

El debate sobre este tema lo inició Intrusos cuando los periodistas trataron el tema en el programa y se dieron cuenta de que no había ninguna prueba de que se habían unido legalmente. Ahí surgió el rumor de que, quizás, habían festejado el casamiento acá porque era más barato pero iban a firmar la libreta en Miami.

“No están casados todavía al día de hoy en ningún país, ni en Argentina ni en Estados Unidos. En Argentina hicieron la ceremonia, pero no hubo libreta ni se presentaron ante ningún registro civil. Sí hicieron la solicitud en Estados Unidos. La aplicación la hicieron el 27 de diciembre, pero todavía no están legalmente casados”, había adelantado Maite Peñoñori.

Ahora, Ricky quiso terminar con los rumores y publicó capturas de pantalla que demuestran que se casaron legalmente el 30 de diciembre. “Con mucho amor para los que hablan por hablar. 12/30/2021”, escribió debajo. Sin embargo, cabe destacar que la documentación está en inglés y fue justo tres días después de 27 de diciembre, por lo que la explicación de Maite de que se casaron en Miami podría ser cierta.

La supuesta conversación entre Stefi Roitman y su mamá sobre el contrato prenupcial

El rumor de que todavía no estaban casados legalmente salió a la luz después de que se filtrara una supuesta conversación entre Stefi y su mamá. “Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá ‘tengo que firmar el contrato prenupcial’. La madre le decía ‘tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente’”, contó Rodrigo Lussich en Intrusos. “Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada”, agregó el periodista. A partir de ahí, se generó la incógnita de si realmente tenían una libreta de casamiento.