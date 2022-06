Fuerte descargo de Julieta Prandi por su causa de violencia de género: "Cosa de locos"

La modelo se expresó sobre el mal accionar por parte de la Justicia en relación a la denuncia por violencia que hizo contra su ex, Claudio Contardi. Julieta Prandi utilizó su cuenta de Twitter para relatar su situación.

Julieta Prandi volvió despotricó contra el lento avance de la causa que le inició a su exesposo, Claudio Contardi, por violencia de género. La conductora de televisión y modelo se pronunció ante el desinterés por parte de la Justicia en hacer que su reclamo sea escuchado.

"Para lo único que me citaron es para dividir mis bienes. Eso sí. Para que les pague los alimentos, para que se suspenda el régimen (de visitas) y se ordenen todas las cosas que se tienen que ordenar de violencia, no", señaló Prandi en diálogo con Intrusos.

Prandi utilizó su cuenta de Twitter para poner al tanto al público sobre el estado de su causa, meses después de haberse expuesto en los medios para generar presión en la Justicia para que actúe. "Cada tanto uno tiene que descargar. Sobre todo cuando pasan tantas incoherencias y desinteligencias legales que uno dice: 'ya esto es demasiado extraño'. Es evidente que este juzgado no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer. Estoy desde marzo. Es la tercera vez que me cambian el juzgado", comenzó su descargo la presentadora del ciclo Es Por Ahí, de América TV. Y agregó: "Estábamos en el juzgado 5, con una jueza que estaba empezando mover los expedientes, que es lo primero que tenía que hacer una jueza. Misteriosamente me vuelven a sortear, caigo en el 2. Estoy desde marzo ahí y no se tomó ninguna medida".

El proceder de la Justicia en la causa de Julieta Prandi

La modelo reveló que el psicólogo que entrevistó a sus hijos les leyó una carta que les escribió su padre. "Una cosa de locos. Yo lo denuncié, presenté un escrito en el juzgado para saber con qué derecho se le ocurrió a este hombre hacer de paloma mensajera para desestabilizar a los chicos. Y no tuve respuesta todavía", sumó la actriz. Y cerró: "Toca timbre y para respetar la voluntad de mis hijos tengo que llamar a la policía, someter a los chicos a que digan 'no quiero ir', que es lo que pasa. Pero tienen que pasar por esa situación".