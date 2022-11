Fuerte denuncia laboral de Laura Ubfal: "Sentí maltrato"

La periodista Laura Ubfal se mostró disgustada con la decisión de NetTV de levantar su programa de espectáculos Gossip, uno de los más vistos de la televisión abierta.

La periodista Laura Ubfal atraviesa un difícil momento tras enterarse que la señal NetTV decidió no renovar Gossip, su programa de espectáculos, por desacuerdos de producción. La noticia enfureció a la conductora, quien no dudó en lanzar una fuerte denuncia contra la señal del empresario de medios Jorge Fontevecchia.

En diálogo con LAM (América TV), Ubfal se refirió al fin de Gossip, no sin atreverse a deslizar una serie de filosas quejas a la señal abierta: "Termina, es una etapa. Yo empecé el 6 de diciembre del año pasado, con mucho esfuerzo porque es un canal abierto que le pone todo. Pero no tiene la estructura que pueden tener otras empresas. Me ocupé mucho de la producción".

"Hicimos crecer mucho el programa y es el programa más visto de la tarde y la verdad, no me acompañaron mucho. Esto es lo que pasó: yo pensé qe me iban a poner una novela antes para dejarme mejor número, pero no fue así. Me querían cambiar el horario. Me quisieron llevar media hora más tarde, pero al llevarme media hora más tarde yo compito cabeza a cabeza con Intrusos. Nosotros sabemos cómo funciona el minuto a minuto de la tele. Yo creo que me merecía respeto y cosas a mi favor", sentenció, disgustada con el canal que ofrece una amplia variedad de magazines de espectáculos y farándula local.

El picante comentario de Laura Ubfal que pone contra las cuerdas a NetTV

Siguiendo su descargo, la también panelista de Gran Hermano (Telefe) arremetió contra NetTV reprochándole decisiones del canal que afectaron su ciclo en el pasado y disparó: "Primero, cuando llegó Viviana Saccone me cambiaron el estudio. Vivana Saccone no hizo el mejor programa del mundo, no por ella, no tengo nada contra Vivi. Pero a mi no me dejaba el mejor número, ni me lo deja. Entonces, es un remo permanente".

"Es mucho trabajo y lo apoyé con todo el canal. Pero, la verdad es que, para mi se equivocaron porque no tocaron todo lo demás, tocaron el único programa que da rating. Yo a la gente le tengo que dar explicaciones y ellos me pedían que aguantara a que terminase el programa de Marcela (Tinayre)", cerró, visiblemente enojada.