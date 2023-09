Fuerte denuncia de un participante del Bailando 2023: "Me amenazaron"

Un participante del Bailando 2023 aseguró que una figura del reality lo amenazó detrás de cámara: de quién se trata.

El Bailando 2023 es un histórico ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli que este año se está emitiendo por la pantalla de América TV. Desde su estreno, logró un alto número de rating, y noche a noche, los participantes sorprenden al público con peleas, escándalos o anuncios sorpresivos. Esta vez, uno de los concursantes dejó sin palabras al conductor y a toda la audiencia al confesar la fuerte amenaza que recibió por parte de dos integrantes del programa.

Se trata de Kennys Palacios, el mejor amigo y estilista de Wanda Nara, que actualmente está participando en el certamen de baile. Justo antes de desplegar su coreografía en la pista de baile, le pidió a Tinelli si podía prestarle el micrófono para decir unas palabras. Acto seguido, denunció que dos figuras del certamen lo amenazaron detrás de escena.

"¿Puedo hacer una denuncia?", preguntó el influencer. "Sí, ¿cómo no? Es un programa de denuncias. Atención, último momento... denuncia de Kennys Palacios", anunció el conductor. "Recién detrás de cámaras me agarraron Guido Zaffora, Noelia Pompa y me amenazaron", aseguró el amigo de Wanda. Luego, detalló cómo fueron esas amenazas: "Me dijeron que Zaira (Nara) me iba a regalar la nota y que después me iban a hacer mierda".

"¿Si te regalaban nota te iban a hacer mierda?", preguntó Tinelli. Palacios asintió y concluyó: "Sí, Guido Zaffora y Noelia Pompa. Yo creo que hoy la rompemos junto a More. La verdad es que la primera vez estaba nervioso, cagado en las patas. Ahora espero que podamos disfrutar el baile juntos".

Tal como le habían advertido, Zaira le dio un 10 de puntaje. "Vi una destreza que a mi me encantó. Más allá de los sentimientos que tengo hacia Kennys, nunca dejó de bailar. Estuviste más suelto que la primera gala", manifestó la hermana de Wanda, quien actualmente está reemplazando a "Pampita".

Kennys Palacios apuntó duramente contra Guido Zaffora: "Monstruo"

En más de una oportunidad, Kennys confesó que no tiene los mejores sentimientos hacia Giudo Zaffora. En una reciente emisión de LAM (América TV), antes de su debut en el Bailando, contó: "Pedí que a Guido Zaffora se lo corra porque tiene mucha mala energía. Recién se hizo el buenito para subir una historia conmigo. A muchas amigas mías les manda preguntas para saber quién es su favorito, si él o yo". Acto seguido, citó a Moria Casán y señaló: "Diría Moria, 'muy cartonero, muy busca fama'". Por último, cerró, filoso: "Lo seguía cuando era buena onda. Después se convertió en el monstruo que es".

Más tarde, el panelista de Intrusos (América TV) le respondió: "Le deseo lo mejor (...) A Kenny lo conozco poco, de cruzármelo cuando yo era notero y el peinaba a Charlotte Caniggia, a Karina Jelinek". Además, aseguró que la producción del Bailando no iba a dejarlo afuera del ciclo. "¿Vos te pensás que la producción va a pensar en los pedidos de Kennys Palacios? Tienen cosas más importantes para hacer. Los pingos se ven en la cancha", remarcó.

Ante el ataque de Kenny, quien lo llamó "cartonero", manifestó: "Es una palabra antigua, vintage. Yo no soy cartonero, soy laburante. No sé a qué se refiere. Todos los que laburamos en el medio buscamos cámara. Si soy un cartonero por eso está bien. Él también va a estar en un reality así que va a ser cartonero. Seremos todos cartoneros (...) Le digo que no me busque".