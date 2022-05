Fuerte denuncia de Silvina Luna contra El Hotel de los Famosos: "Muy feo"

Silvina Luna hizo un fuerte descargo contra El Hotel de los Famosos, programa de El Trece. La actriz y modelo hizo una grave denuncia y expuso a varios participantes del reality.

Silvina Luna volvió a brindar un fuerte testimonio que complica a varios participantes de El Hotel de los Famosos. Días después de haber salido del programa, la modelo y actriz hizo una fuerte denuncia contra los participantes del programa y también cuestionó el mensaje que le queda al público sobre lo que se ve en la pantalla de El Trece.

A través de una entrevista que le concedió a Por si las moscas, por radio La Once Diez, Luna expuso a varios de los concursantes que forman parte de El Hotel de los Famosos. En clara referencia a "Chanchi" Estévez y Alex Caniggia, líderes y referentes de "La familia", manifestó: "Yo sé cómo operan. 'La familia' vota según quién gane en el laberinto".

"Ellos quieren afuera a Locho Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. A Majo Martino también la van a rajar pronto", agregó. En tanto, indicó que le parece muy injusta la manera en la que se define cada eliminado: "Como no vota la gente, sacan al que le cae mal a esa mayoría. No sé qué tan bueno es no estar en igualdad de condiciones. Llegás muy agotado y golpeado a las finales".

Por su parte, Silvina Luna también denunció que hay bullying contra uno de los concursantes, por lo que el mensaje que se le da al público es muy malo: "Hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos, el juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo. El bullying que le hacen a Locho me parece muy feo". Asimismo, le tiró un 'palito' a Salwe, con quien tuvo un breve romance durante su estaadía. "Los hilos que se le ven a Martín, que juega sin que le importe el resto. Se ven mucho los vínculos de manipulación", disparó.

Silvina Luna destrozó a Martín Salwe por estar con Emily Lucius

A través del debate de El Hotel de los Famosos, Silvina Luna cuestionó a Martín Salwe por tratar de conquistar a Emily Lucius tan sólo horas después de su salida del programa: "Fue al otro día, usó las mismas técnicas y las mismas palabras". En tanto, lanzó un dardo para ambos protagonistas: "A los dos les encanta la cámara y las redes. Se juntaron el hambre y las ganas de comer".