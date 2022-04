Fuerte denuncia de Graciela Alfano contra Adrián Pallares: "Incomodidad, destrato y ninguneo"

Graciela Alfano se descargó contra Adrián Pallares tras su repentina renuncia de Socios del Espectáculo.

Graciela Alfano sorprendió a Adrián Pallares, conductor Socios del Espectáculo (El Trece), al confesarle en vivo que había decidido renunciar del programa por él. De un día para el otro, Alfano le contó a Carmen Barbieri en su programa Mañanísima que iba a retirarse muy pronto. Ahora, la diva se sinceró y le dijo en la cara a Pallares que ya no soportaba sus tratos.

En su último día en el programa, Alfano se despidió y la confesó al conductor que no se sentía cómoda trabajando con él. “Yo soy una persona espontánea, siempre digo que todo lo que tengo adentro me lo saco, lo dejo en el lugar. Es una decisión que la tomé ahora, me pareció que estaba bueno decirlo”, comenzó.

“Acá no hay mala onda, a los chicos los quiero y me parecen fantásticos, pero tengo que hacer una confesión: cada vez que abro la boca vos sufrís, Adrián”, le dijo la exvedette sin tapujos. Según lo que ella sintió, Pallares se incomodaba cada vez que hablaba en el programa y nunca lograron congeniar del todo.

“La verdad que se los digo con onda. Me parecía que, de a momentos, no me miraban, especialmente Adrián. Yo estaba pintada”, declaró Alfano. Y cerró: “Hagámosnos cargo, digamos la verdad. No es nada personal, sinceramente noto una incomodidad, destrato y ninguneo, no me miran... Tampoco voy a estar interrumpiendo a nadie, soy una persona educada. Entonces listo, ya está”.

La respuesta de Adrián Pallares a Graciela Alfano tras su renuncia

Con un total gesto de sorpresa, el conductor de Socios del Espectáculo negó todas estas acusaciones y le dejó en claro a Graciela que él jamás había dicho o hecho algo en su contra. “Creo que hay un malentendido de arranque y que alguien te dijo a vos que yo había hablado de vos. Mis compañeras saben cómo trabajo yo. Porque sino parece que es una decisión que me cae a mí y yo no tengo nada que ver”, le explicó.

Sin embargo, Alfano se negó a escucharlo y se mantuvo firme en su postura. “Nosotros cuando estamos al aire estamos muy concentrados en el programa. Para nosotros siempre ha sido un gusto tenerte acá, vos sos una estrella”, le dijo el periodista. En respuesta, la diva le aseguró que lo mejor era separar sus caminos laborales y que él iba a estar mucho mejor sin ella en su programa.

“No lo llevemos a lo personal, se llama ‘dinámica de un programa’. Cuando alguien no entra en la dinámica, no entra. Yo lo que siento es que no estás cómodo conmigo, tal vez no es tu intención pero es lo que yo siento”, se sinceró Alfano. Y sin dejar lugar para más debate, destacó la importancia de saber “terminar las cosas bien” antes de que las situaciones escalen a una pelea. “Hay que tener la inteligencia para terminar las cosas bien, porque sino las peleas pasan a ser cosas personales”, cerró.