Fuerte denuncia contra Tini Stoessel en Ecuador: "Un verdadero escándalo"

Tini Stoessel se ve envuelta en un gran problema. La cantante y pareja de Rodrigo De Paul recibió una fuerte denuncia tras un show en Ecuador.

Tini Stoessel se encuentra en un mal momento personal. La famosa cantante, quien en los últimos días estuvo en el foco de la polémica por su relación con Rodrigo de Paul, recibió una grave denuncia tras realizar un show en su gira musical por Ecuador.

De acuerdo a lo que indicó Nancy Duré en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, Tini fue acusada por Raquel, una peluquera ecuatoriana que aseguró que no recibió buenos tratos tras atenderla antes del recital. "Hizo un show impresionante y se armó un verdadero escándalo porque parece que hay un staff de peluqueros y estilistas que fueron convocados para producir a todos los bailarines del show", precisó la panelista.

Según resaltó la especialista en farándula, Tini recibió el servicio de peluquería "por canje", aunque a la profesional no le dio absolutamente nada a cambio. "Cuando vos lo hacés buscás a cambio poder publicitarte por ese trabajo. No pretendían de ninguna manera que Tini posteara nada, de eso olvidémonos, pero pretendían una foto con la estrella. Esto no fue posible", aclaró Duré.

En tanto, la panelista idnció que "la persona damnificada se comunicó con nosotros y tenemos la palabra de ella. Habla de malos tratos". Y agregó: "Ella con su equipo hizo todo el trabajo y al momento de pedirle la foto con Tini le dijeron 'yo hace 20 años que trabajo con Tini y nunca le pedí una foto'. Se sintió muy destratada. No le dieron ni las gracias".

Finalmente, Nancy Duré transmitió en vivo un audio de Raquel, la peluquera que denunció a Tini. "Desde que llegamos tuvimos un mal trato. Lleve cinco chicos míos para producir a los bailarines que son siete personas, todos un amor", comenzó. Y luego disparó: "Cuando hablé con Agustina, que es la productora que maneja todo, le consulté si podía sacarme una foto con Tini y me dijo que no estaban dejando pasar a nadie en la foto. No me dieron la foto".

Tini Stoessel brinda una gira mundial en el "Tini Tour 2022".

La razón por la que Tini Stoessel no respondió si estaba enamorada de Rodrigo de Paul

Cuando salió a la luz aquella entrevista, cientos de usuarios de las redes sociales apuntaron contra Tini, acusándola de no tener sentimientos verdaderos por De Paul. Majo Martino, panelista de Intrusos (América TV) se comunicó con Lizardo Ponce y le preguntó cómo fue el detrás de escena de ese momento.

“Yo le pregunté a Lizardo. Me dijo que fue porque Tini se sentía mal, estaba muy engripada y tenía gira. De hecho el miércoles partió para Bogotá. Con respecto a De Paul, me dijo que está re enamorada pero lo hizo más de precavida por todo lo que iba a generar", declaró la panelista.

Muchos seguidores de Tini sostienen esta teoría y recordaron en las redes sociales algunas viejas entrevistas que la artista había dado cuando estaba en pareja con Sebastián Yatra y llegaron a la conclusión de que quizás esta vez quiere exponerse menos con De Paul. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios de las redes la destrozaron por sus declaraciones.