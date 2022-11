Fuerte denuncia contra La Tora de Gran Hermano por bullying: "Yo era pibita"

Una internauta se manifestó en las redes sociales por violentos episodios por parte de la participante de Gran Hermano. Qué pasó.

En pocos días, Lucila "La Tora" pasó a ser una participante de bajo perfil a una completamente polémica dentro de la casa de Gran Hermano. Sin ir más lejos, luego de su escándalo por la continuidad de Agustín en el reality show, una internauta denunció públicamente en Twitter que la concursante le hizo bullying hace algunos años atrás y generó gran polémica.

La usuaria de Twitter citó un video en donde se ve a "La Tora" llorando luego de conocer que Agustín había sido salvado de la eliminación y que sus amigos quedaban en placa para irse del programa. Entonces, confesó: "Un poco me gusta ver a la persona que me bullineó por primera vez odiada por un buen porcentaje del país y llorando en televisión abierta".

Luego, añadió: "La venganza nunca es buena pero a veces vale la pena". Posteriormente, la internauta explicó que la situación tuvo lugar hace unos años atrás durante una colonia de vacaciones. "Para los que sacan cuentas, no se si me lleva 4 o 5 años. Me acuerdo que yo era pibita y a ella le colgaban ya", enfatizó la joven en su cuenta de Twitter.

Y aunque si bien la usuario de Twitter aseguró que "no tenía intención de cancelar a alguien masivamente" y que Lucila "probablemente ni se acuerde de ella", confesó que se trató de "un bullying estacional". "Obviamente yo era lo mas cargoso del mundo y las chicas con toda la buena voluntad me incluían en las meriendas, pero por algún motivo ella no me quería ahí y lo recalcaba constantemente con indirectas y gestos que yo captaba", continuó. Por un lado, la internauta confesó que "no es partidaria de culpar a alguien por lo que hizo cuando tenían 15 años", pero que en Gran Hermano vio reflejadas algunas actitudes que a ella la lastimaron en el pasado. "Esta semana volví a ver las actitudes que en su momento me representaron un problema o angustia. La necesidad de maltratar a alguien y molestarlo con indirectas o actitudes agresivas", sentenció.

Por último sentenció al decir que "no genera ningún tipo de empatía con ella" y que "le parece que juega mal y que se hizo odiar por el público". "Como persona no superó mis expectativas despues de 12 o 13 años", finalizó.

Lucila "La Tora" rompió una regla fundamental de Gran Hermano: la sanción que podría recibir

Luego de la eliminación de Mora, la casa de Gran Hermano quedó aún más dividida que antes. Las estrategias de juego en los diversos grupos empieza a ponerse en acción y muchos participantes se enfrentan entre ellos por sus diferentes formas de pensar. Sin embargo, aunque dentro de la casa están permitidas muchas cosas hay ciertas reglas estrictas a cumplir. Precisamente, Lucila "La Tora" rompió una de ellas y podría recibir una fuerte sanción.

En los últimos días, Lucila fue una de las competidoras que protagonizó más polémica dentro de la casa, ya que empezó a relacionarse con el ex grupo de Los Monitos y tuvo varios enfrentamientos con algunos compañeros como Agustín o Walter "Alfa". Sin embargo, en la jornada del lunes, las cámaras emitidas por Pluto TV captaron una terrible infracción por parte de "La Tora": se quitó el micrófono para hablarle a Juan.

Una de las principales reglas de Gran Hermano es que los participantes sean vigilados las 24 horas del día, tanto por cámaras como por audio. Por este motivo, todo lo que hablen tiene que ser oído a través de los micrófonos que tienen puestos y está prohibido que hablen algo sin que se escuche. Pero esta vez, parece que "La Tora" pensó que no iba a ser descubierta.

Rápidamente, el clip se viralizó en redes sociales, incluso muchos pidieron por la sanción de la participante. De ser una situación muy extrema, la producción podría incluso echarla del reality por incumplimiento de las reglas.