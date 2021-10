Fuerte cruce entre L-Gante y Zaramay: "No se la robo porque no me gusta"

Zaramay desafió a L-Gante y lo "amenazó" con acercarse a su ex pareja, Tamara Báez. Sin embargo, la ex novia del cantante salió a desmentirlo.

24 de octubre, 2021 | 23.01

L-Gante y Zaramay, cantantes de música urbana.

L-Gante volvió a tener una situación de tensión con Zaramay, cantante de música urbana, tras el conflicto con su pareja, Tamara Báez, con quien tuvo a su hija Jamaica hace poco. Lo hizo con una frase misógina hacia su pareja. Todo empezó cuando Zaramay compartió una captura de pantalla en Instagram de un supuesto mensaje que había recibido de Tamara. Aunque lo tapó para mantener la privacidad, la captura mostraba que ella se había comunicado con él. Debajo, el trapero escribió: “No se la robo porque no me gusta nada más”. Historias de Instagram de Zaramay y de Tamara Báez. Tamara negó esta situación y reposteó la historia con un mensaje contundente: “Las ganas que tiene de que le hable este salame. Unas ganas de llamar la atención tiene”. El conflicto entre L-Gante y Zaramay empezó un tiempo atrás y, hace dos semanas, el cantante invitó a L-Gante a pelearse. En diálogo con Jey Mammón, L-Gante contó que esta rivalidad existe hace bastante. “Era un loco que estaba muy atento al paso mío, me llevaba bastante ventaja, pero el día que las cosas cambiaron, no le caí tan bien”, reveló, durante su aparición en el programa Los Mammones. Zaramay no se tomó para nada bien que haya contado todo públicamente y expresó: “A donde vas tenés que hablar de mí, no te bastó la cog… que te di, te vio todo un país humillado hablando trabado después de la tiradera que te mandé. Vamos por el segundo round o nos cag… bien a palo nosotros dos solitos”. Qué pasó entre L-Gante y Tamara Báez Hace poco, L-Gante subió una historia en donde dio a entender que se había peleado con una persona que se había acercado a él por interés. A partir de esto, Tamara hizo un descargo en redes y dio a entender que él la había engañado. MÁS INFO Farándula Martita Fort destrozó a L-Gante: "¿Ustedes de verdad lo piensan?" “No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami NUESTRA HIJA, pero ¿Que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital, yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura! Me das pena vos, tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible, le tiene celos a su nieta de 1 mes”, comenzó. “Perdiste la familia y ahora te querés hacer el víctima, no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, mi mamá que es la mejor que estuvo conmigo en TODAS embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes!!! Mientras vos trabajas boludo te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas”, continuó Tamara. “Te equivocaste Elián yo te esperaba a la hora que sea para que podamos disfrutar un rato juntos con Jami yo te banqué todo te olvidaste de todo por un poco de diversión! Y ya sabemos que 0 sentimientos porque sino te hubieras quedado con nosotras en el primer mes de Jami y no hubieras ido a hacer cagada" y agregó: "Gracias a la gente a los CANJES la visto a Jami así de linda!!”, cerró.