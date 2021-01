Fuerte cruce entre Ángel de Brito y El Polaco por el Bailando.

El Polaco quedó eliminado de Masterchef Celebrity en la última gala. Al momento de despedirse, el cantante se mostró muy triste con su eliminación, pero también agradecido por haber formado parte del reality de cocina de Telefe. En ese momento, El Polaco reconoció que hubo otros espacios en los que no se sintió cómodo, dando a entender que su paso por el Bailando no fue muy amable.

"Fue un placer conocerte", admitió el cantante en referencia a Santiago del Moro y expresó: "Fue un programa espectacular, la pase muy bien me sentí muy cómodo, cosa que no me pasaba en otros lugares porque no estaba tan cómodo porque se meten en otras cosas de tu vida".

Sus declaraciones generaron mucha polémica debido a que, sin lugar a dudas, El Polaco está haciendo referencia a su experiencia en el Bailando.

El Polaco fue participante del reality que conduce Marcelo Tinelli en Canal 13 en varias oportunidades. Tuvo su debut en 2016 junto a Barby Silenzi y luego, en 2019 con Noelia Marzol. Como es costumbre, alrededor del Bailando se arma un mundo de cruces, peleas y romances que luego son reproducidos en programas de chimentos.

El Polaco junto a Barby Silenzi en la semifinal del Bailando 2016.

El Polaco y Noelia Marzol, participantes del Bailando 2019.

Al parecer a El Polaco no le gustó la experiencia y lo hizo saber. Pero Ángel de Brito no se lo dejó pasar: en conductor de Los Ángeles de la Mañana y del Cantando 2020 se mostró enfurecido y le dio una contundente respuesta a través de sus redes sociales.

"Llegó al Bailando hablando de la vida privada, a la lista de ingratos", lanzó De Brito cuando se enteró del palito que le tiró El Polaco al Bailando. ¿Será este el fin de la relación entre El Polaco y La Flia?