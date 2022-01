Fuerte acusación contra Cinthia Fernández tras su pelea con Defederico: "Nos arruinó la noche"

La celebridad fue acusada por una colega, allegada a su expareja, quien contó cuán hostigante habría sido la bailarina en la noche de Año Nuevo.

Tamara Alves salió a hablar ante los medios sobre un incómodo momento que habría vivido por la pelea que Matías Defederico y Cinthia Fernández tuvieron en Año Nuevo. En su descargo, la vedette relató con lujo de detalles una situación que ocurrió durante los festejos de fin de año.

"Trato de mantenerme al margen para no meterme en algo familiar. Yo a Matías lo quiero muchísimo, él estaba con nosotros en Año Nuevo", expresó Alves, en diálogo con Intrusos, sobre su pocas ganas de meterse en problemas con la madre de las hijas de Defederico. Y siguió "Hemos vivido toda la situación que pasó adentro de mi casa, porque esto fue en mi casa. Es lamentable que haya pasado todo esto".

Acto seguido, la vedette acusó a Fernández de haberla acosado durante horas a través de llamadas telefónica y contó cómo afectó eso a sus allegados: "No estuvo bueno. Cinthia me ha llamado toda la noche en esa noche y la verdad es que terminé no pasándola bien ni yo ni toda mi familia de Brasil", tras aclarar que ella se encontraba en un ambiente absolutamente familiar en ese momento.

"La única persona que no era de la familia, pero que la consideramos así, era Matías. Que pase todo esto para nosotros fue un bajón", continuó su descargo la vedette, sobre su cercano vínculo con el futbolista de Huracán, y agregó: "Es un tema familiar que tienen que resolver ellos. Me da muchísima pena porque Matías estuvo muy triste y mal esa noche. La estábamos pasando bien, pero básicamente nos arruinó la noche".

La contundente defensa de Rodrigo Lussich a Cinthia Fernández

Tras las publicaciones de Matías Defederico que acusaban a Cinthia Fernández de malos manejos en relación al vínculo de sus hijas con su padre, el periodista Rodrigo Lussich se expresó a favor de la acróbata: "Matías tiene que pasarle la cuota alimentaria de sus hijas que le marca la Justicia. Si después Cinthia, por su rol de figura pública, instagramer o porque las marcas le dan todo lo que a ella la puede hacer vivir como Wanda Nara, está en todo su derecho".

"Me parece que (Defederico) se refería un poco a eso: que Cinthia se da un nivel de vida muy alto que no depende de la cuota que le pasa su ex para las nenas, ni debería depender", cerró el conductor de Intrusos, sobre las obligaciones que debe cumplir el futbolista. "Ella se lo gana sola y está en todo su derecho si quiere vivir como Wanda Nara".