Fuera de Gran Hermano: Holder lanzó una furiosa amenaza a Thiago

El exparticipante Tomás Holder habló sobre su experiencia en la casa y reprobó algunas actitudes de Thiago que le molestaron.

La primera semana de Gran Hermano (Telefe) terminó con la eliminación de Tomás Holder, un personaje que se ganó el mote de "villano" en las redes sociales por sus actitudes machistas y su polémica estrategia de juego en la casa. Fuera del programa, el exparticipante que cargó con tanta energía negativa no dudó en lanzar una fuerte denuncia contra Thiago, quien se ganó el cariño de la gente por su historia de resiliencia.

En diálogo con La Nación -en una nota de la periodista Cynthia Caccia- Holder no mostró arrepentimiento alguno por la imagen de sí mismo que mostró en la televisión y en Gran Hermano, y no se privó de lanzar un fuerte comentario contra Thiago, joven que hasta su ingreso en la casa trabajaba en el mercado central y juntaba cartones: Cuando la periodista le preguntó si su compañero había entrado para dar lástima, Holder arremetió: "No sé, su historia es muy fuerte, eso no se discute, pero también tiene muchas actitudes que me parecen muy soberbias".

"Adentro de la casa tenía cantitos que si sos un chico humilde que la viene a pelear no lo vas a hacer. Si sos ese chico humilde, con tantos valores, no vas a venir a festejar cuando me voy", agregó, con resentimiento por la reacción que tuvo Thiago cuando anunciaron su salida del certamen.

Por otro lado, Holder puso en duda su vuelta a Gran Hermano en un futuro repechaje: "Tampoco sé si tengo ganas de volver a entrar porque no se qué quieren que haga. Ser yo mismo implica no ser conflictivo, no ir al choque, estar bien con todos, y adentro de GH si queres ganar eso no garpa. ¿Si no qué va a ser, una casa de amigos?".

Se filtró un chat íntimo de Tomás Holder de Gran Hermano con otro chico

El periodista Ángel de Brito fue quien compartió la captura de pantalla de una conversación por Instagram que expuso al primer eliminado de la casa de Telefe. "Muy LAM", escribió el conductor de América TV en el pie de foto de la imagen que compartió en su cuenta de Twitter, sobre cuán polémico era el contenido que compartía. "Genio, una consulta: ¿tenés amigos que paguen por contenido XXX?", escribió Holder a un chico que le había comentado una historia de Instagram con un emoji de fuego previamente.

"Hola. te averiguo jaja", le respondió el joven consultado por Holder y le preguntó de quién sería el contenido explícito que le interesaba compartir. "Gracias, ¡mío!", respondió el exhermanito y así quedó en claro que estaba interesado en vender fotos pornográficas.