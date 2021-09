Fue figura en La Voz, dejó a su novia por Lali Espósito y ella lo rechazó: "Se puso como loco"

Facundo Giovos protagonizó un picante coqueteo con Lali Espósito en La Voz Argentina, pese a que dejó a su novia de años no tuvo su oportunidad con la actriz.

Facundo Giovos protagonizó un picante ida y vuelta con Lali Espósito durante La Voz Argentina y hasta dejó a su novia de años para intentar algo con la reconocida cantante. Pero al participante del certamen musical no le salió todo como esperaba y se quedó sin el pan y sin la torta. Te contamos también qué decisión tomó Carolina Pardo, ex novia de Giovos.

Todo lo que rodeó a La Voz Argentina generó muchas repercusiones y aún lo sigue haciendo, a varias semanas de la Gran Final. Una de las historias que más sorprendió fue la que se formó entre Facundo Giovos y una de las jurados, Lali Espósito. Conocedora del medio, la cantante coqueteó y dijo en varias oportunidades que Giovos era "muy guapo", haciendo que las redes sociales exploten con una posible relación entre ellos. Hasta el mismo participante de La Voz Argentina creyó lo que se vio en la pantalla de Telefe y dejó a Carolina Pardo, quien era su novia desde hace años.

Pardo y Giovos compartían el sueño de triunfar como cantantes juntos pero cuando Facundo se presentó a La Voz, cambió todo. Mientras Giovos se enamoró en serio de Lali, para la actriz el coqueteo fue todo un acting pese a la enorme cantidad de notas periodísticas que se hicieron sobre el tema, el pedido de casamiento y que hasta Nicolás Vázquez diera el visto bueno a la relación.

Pero a Facundo Giovos no le salió como quería y se terminó quedando sin nada: Lali no le dio bola y Carolina Pardo, su ex novia, dejó de seguirlo en redes y hasta eliminó las fotos que tenía con él. "Es que nada de eso ocurrió. Fue el momento del falso vivo, nada más", le reveló una fuente de Telefe a Paparazzi recientemente. "Se puso como loco con Lali. El Pela se enganchó y no sabe como hacer para sacársela de la cabeza", sumó el mismo informante sobre qué pasó entre Giovos y Lali Espósito.

El mismo participante de La Voz Argentina había hablado del tema en una entrevista y se había mostrado muy conmocionado por la "relación" con Lali: "Fue fuerte, sinceramente fue fuerte. Fue impensado cantarle a Lali. Estaba muy nervioso. Canté como pude, mirándola a los ojos siempre, pero encima cantarle a ella, ahí en vivo… me parece que no es para cualquiera eso". Lo cierto es que pese a los deseos de Facundo Giovos, no pudo tener su oportunidad con Lali Espósito, más allá del coqueteo televisivo.