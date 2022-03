Fue figura de Polka y ahora denunció a Suar por censura: "Estoy en la lista negra"

Grave denuncia contra el "Chueco". La misma fue realizada en las últimas horas y generó sorpresa en el mundo del espectáculo.

Adrián Suar es uno de los productores televisivos más importantes de las últimas décadas. De hecho, luego de la pandemia logró llevar adelante una nueva ficción, La 1-5/18, que generó un público fiel captando una cifra regular de rating. Sin embargo, no todos los actores que pasaron por ese espacio guaradan un recuerdo grato de Polka.

En las últimas horas, María Valenzuela aseguró estar vetada por Adrián Suar: "Escuché a Araceli (González) en una nota, donde dijo que ella y Fabián Mazzei estaban en una lista negra, creo que se lo había dicho 'El Chueco'. Yo también pertenezco a esa lista negra. Simplemente me castigó Polka por haber dicho que me dolía que no me valoraran, que no se dieran cuenta de todo lo que yo hice por Polka".

"Cuando yo vi lo que ganaban Osvaldo Laport y Mariano Martínez en Son de Fierro y lo comparé con lo que gana yo, dije 'me voy'. Nunca me dio el lugar de protagonista ni la guita. Fui a hablar y les dije: 'No puedo trabajar todo el año sabiendo que tengo un pie encima de mi cabeza.Yo ya demostré a Polka lo que rindo y quién soy. Y esto no es de soberbia", agregó María Valenzuela, en diálogo con LAM.

Para finalizar, María Valenzuela sentenció: ""Haberme puesto la camiseta, de acelerar el piso, cambiarme rápido, ayudar a mis compañeros que no se acordaban la letra para ensayar un rato y grabar. Los técnicos de Polka lo pueden decir, mi frase era 'Artística lista', para grabar e irnos. 'El Chueco' nunca me valoró en ese sentido y yo le dije que me dolió".

María Valenzuela sufre un drama de salud: "Un dolor tan grande"

La artista posteó una grabación en el formato selfie, donde se la puede apreciar demasiado flaca y con el rostro algo demacrado. Allí escribió: "A todos los que se preocupan por mi delgadez, este es el motivo!". Entonces, reveló: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer".

La actriz resaltó que "el odontólogo se llama Manuel", que él "no está en Argentina" y aclaró que "por razones legales" no puede decir su apellido. Además, reconoció que trata este tema con una médica especialista en mala praxis, aunque ella le avisó que por ahora no puede hacer frente al problema desde la Justicia: "La doctora (Vanesa) De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”.