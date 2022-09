Fue bailarina de Showmatch, Tinelli la bloqueó de WhatsApp, pero los descubrieron en una salida

La mujer compartió varios años de trabajo con el conductor. Ahora, los rumores apuntan a un romance entre ellos.

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés aún genera repercusiones. Luego de que la empresaria fuera muy tajante sobre un posible regreso de la pareja, ahora se conoció un supuesto nuevo romance del conductor de El Trece.

Mientras continúa al frente de Canta Conmigo Ahora e intenta acercarse a los 10 puntos de rating, Tinelli sostiene un perfi bajo y trata de alejarse de las noticias amorosas, aunque igual lo persiguen. Es que, en los últimos días circularon muchísimos rumores sobre el estado sentimental del "Cabezón" y uno de ellos sorprendió por el nombre de su presunta pareja.

La nueva figura que saldría con Tinelli es un tanto inesperada, ya que ella misma reveló hace un tiempo que el líder de LaFlia la tenía bloqueada. Se trata de Momi Giardina, bailarina que estuvo muchos años en ShowMatch antes de seguir su carrera como influencer y humorista por fuera del ala de Marcelo.

En las útlimas horas, se supo que Momi almorzó junto con Tinelli, su primo "El Tirri" y Cande Tinelli, hecho por el que muchos aseguran que mantienen una relación.

El día que Momi Giardina reveló que Tinelli la tenía bloqueada

La propia bailarina visitó hace un tiempo Nadie dice nada, el programa de Nico Occhiato, y en medio de una consulta se dió cuenta que Tinelli la había borrado de su celullar.

Frente a la pregunta de quién era la persona más famosa que tenía agendada en su celular, la bailarina respondió: “Yo creo que Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Guillermo Francella…”. En ese momento, notó el detalle y confesó: "Igual Marcelo me bloqueó, no me aparece la foto”. Al no poder ver su foto en la app de mensajería, la actriz confirmó que ya no era parte de los contactos de Tinelli.

“Marcelo Tinelli me bloqueó. Quince años laburé, es raro. No le hice nada. Está bien, yo también me hubiese bloqueado”, señaló, con humor, la bailarina. “Es un mensaje de agradecimiento porque mi hija formaba parte de un programa de LaFlia y me emocionaba que ella también forme parte.A él no le emocionó se ve, porque me bloqueó”, apuntó.

“Le pongo: ‘Hola Marce, ¿Cómo estás? Acá Romi. En primer lugar quiero decirte gracias por la oportunidad que le dieron a mi hija, ella está feliz y me emociona que forme parte de LaFlia. Un lugar que me formó y me llenó de amigos”, detalló sobre el mensaje la influencer.