Fue actor de Cris Morena y El Trece y se emborrachó con dos estrellas de Hollywood: "Estaba soltero"

Un joven actor que brilló con Cris Morena y en una telenovela de El Trece reveló la impensada experiencia con dos figuras de Hollywood. Quién es y con quiénes estuvo en la fiesta.

Una reconocida figura del mundo del espectáculo reveló todos los detalles de la noche en la que se codeó con estrellas de Hollywood. El joven actor dijo que una mujer de ese rubro lo invitó primero a una cena, y luego fueron al boliche, donde se quedó hasta las 5 de la madrugada.

"Era un domingo, yo vivía en un hotel en Venecia y me voy a tomar un helado", comenzó el relato Franco Masini, el actor de 28 años que trabajó en la remake mexicana basada en la serie Rebelde Way de Cris Morena, y quien estuvo en Esperanza Mía, la telenovela de El Trece protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez, entre otras producciones. El artista fue entrevistado en Nadie Dice Nada, ciclo que conduce Nico Occhiato por Luzu TV.

Allí expresó cómo terminó en una fiesta con nada menos que Rami Malek, el actor que se puso en la piel de Freddy Mercury en la película; y Joaquin Phoenix, con un fuerte papel interpretando a The Joker. "Me voy a tomar un helado y agarro los cuatro euros que salía el helado, con un jean así nomás. El celular con poca batería, digo, voy y vuelvo", contó.

Cuando regresaba de tomar el helado, se topó con una situación inesperada. "Caminaba en el hall del hotel y pasa una mina más grande, alta, me mira y me dice 'me gusta tu estilo, tenés que venir a una fiesta conmigo'. Yo estaba soltero y dije: 'Bueno dale'", recordó.

Cuando entra a la fiesta, se encontró con casi todas las personas vestidas de manera elegante menos él, que no tuvo tiempo de subir a su habitación para cambiarse ni agarrar sus pertenencias. Cuando se enfrentó con las estrellas Rami Malek y Joaquin Phoenix, manifestó: "Ahí dije 'no puede ser'. No lo podía creer. Agarro el teléfono y estaba sin batería para contarle a mis amigos y dije bueno, ya fue, esto lo tengo que vivir yo sin contarle a nadie".

Después de la sofisticada cena, Masini develó que lo invitaron a seguir la juntada a un boliche, oferta que aceptó y se quedó hasta las 5 de la madrugada. "No tenía un peso como para ir a la barra y traer un trago a la mesa, pero bueno, pagaban todo ellos", dijo frente a la sorpresa de todos.

Brilló en Chiquititas y Telefe, se cansó de la fama y reveló su calvario: "Me lo hizo Cris Morena"

Una exfigura de Chiquititas y Jugate Conmigo habló sobre cómo vivió sus años de exposición masiva en televisión. La actriz recordó los buenos momentos que pasó en las grabaciones de dichos programas de Cris Morena, pero al mismo tiempo aseguró cuán difícil fue convivir con algunas consecuencias de la popularidad.

"Me lo hizo Cris Morena, y me acuerdo que cuando la vi me cohibí un poco", soltó Michelle Meeus en alusión al casting de Jugate Conmigo, en el que interpretó el hit del mismo programa, Celoso Baboso, en esa ocasión. Y sumó: "Para mí fue un trabajo más, no teníamos ni idea de lo que se avecinaba ni el sacrificio que implicaba una tira diaria con ocho años".

"Para mí era un juego, todos te trataban bien y comías cosas ricas. Tenía una suerte terrible, iba a los castings y quedaba. Si voy ahora no quedo, pero en ese momento evidentemente había algo que atrapaba", añadió en diálogo con La Nación la actriz, que actualmente trabaja como modelo y cantante y tiene un proyecto orientado a la estética con su familia y amigas.

A pesar de los buenos recuerdos de su paso por los ciclos de Cris Morena, la artista que hoy tiene 37 años, un hijo de un año y está recientemente casada contó por qué decidió retirarse de los mismos: "Ser tan chica y estar expuesta fue el motivo por el cual me retiré del programa. Mi mamá me notaba distraída, cansada. Me daban directivas adentro del canal y me costaba seguirlas. No fue fácil y siempre estuvo la premisa de que la tele llegó de casualidad porque no era algo que busqué, ni con lo que soñé toda la vida. En mi casa decían ‘sos una nena y esto es un juego. De grande, si te gusta, sabrás qué pasos seguir, pero no vamos a alterar tu niñez por un programa de televisión".