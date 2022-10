Fue a los 8 Escalones y sorprendió a Guido Kaczka con un "halago": "No puedo evitar"

El participante que logró llevarse el premio mayor en el programa de preguntas y respuestas, descolocó al conductor al confesarle su profunda admiración.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón descolocó a Guido Kaczka con un inesperado halago. El concursante que se coronó como el ganador de la emisión, le hizo una fuerte confesión en vivo al conductor y terminó por admitir la gran admiración que le tenía desde hace muchos años.

La situación se dio en medio del programa, justo cuando Kaczka le preguntó a Máximo, el desarrollador de software, si había sido idea de él inscribirse al programa. Entonces, el participante contestó con sinceridad: "¡Sí! Porque te veía y me gusta mucho el formato, y siempre me haces reír".

"Siempre te veo y no puedo evitar reírme con vos", acotó el joven ante la mirada atónita de Guido. Entonces, el conductor quiso profundizar en el tema ya que no terminaba de comprender la declaración del participante. "¿Ahora te estás riendo? Pero si no hice ninguna gracia", replicó Kaczka y Máximo aseguró que para él "es gracioso todo el tiempo".

Entonces, el concursante siguió: "Cuando estoy triste me pongo a ver videos tuyos". Atónito por la confesión del participante, Guido no pudo ocultar su incomodidad ante la situación, pero Máximo continuó al confesar que el conductor "emana gracia en la forma en la que habla".

Por último, otra participante se metió en la conversación y aseguró que era "una forma de halago" y Guido Kaczka decidió cerrar el tema. "Si, lo tomo de esa manera", sentenció el conductor y decidió continuar con el programa sin volver a mencionar las situación.

Renunció al millón en Los 8 Escalones y dejó en shock a Guido Kaczka: "Suerte"

Una participante de Los 8 Escalones tomó una sorpresiva decisión en su visita al ciclo de entretenimientos de El Trece. Creer o reventar, renunció al millón de pesos y dejó en shock a Guido Kaczka en la edición del pasado viernes 7 de octubre.

Todo sucedió luego de que Eluney ganara el premio económico en la final que debió disputar ante Joaquín. "Cómo costó, por Dios", expresó la concursante, quien no pudo contener las lágrimas. Luego, el conductor intervino y le consultó: "¿Vas a ir por otro millón el próximo lunes? Sería a las 2.30 horas de la tarde".

"No, no vuelvo", le aclaró Eluney al animador de Los 8 Escalones. "¿Hasta acá?", le preguntó Guido Kaczka, que quedó en shock frente a semejante decisión. "Se lo quiero dar a él", agregó la participante, quien le cedió su lugar a Joaquín. "Felicitaciones, Eluney", reaccionó el presentador del programa.

Finalmente, Guido le preguntó a Joaquín: "¿Qué vas a hacer? Subo y le pregunto a Micaela o qué vas a hacer?". "Yo lo estuve pensando durante la final y hubiera hecho lo mismo así que voy a volver", señaló el concursante.