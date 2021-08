Fue a lo de Juana Viale, se sintió incómoda y la destruyó en vivo: "Le dictan las preguntas"

Una importante figura que se presentará en las próximas elecciones realizó una polémica acotación sobre la labor de Juana Viale en la conducción de los programas de Mirtha Legrand. ¿Qué dirá la nieta de "La Chiqui"?

En diálogo con A la tarde, Cinthia Fernández se refirió de forma polémica contra Juana Viale y desnudó los modos con los que la nieta de Mirtha Legrand lleva a cabo la conducción de los almuerzos y cenas en El Trece. A su vez, la precandidata para ser diputada nacional también cargó contra el periodista Ceferino Reato.

“En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa, porque es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet. Ceferino Reato, que es un periodista con título también se me rio y me dijo que con un problema personal yo no puedo lograr cosas en la Cámara de Diputados”, comenzó diciendo Cinthia Fernández.

Por otra parte, la precandidata también se pronunció contra Baby Etchecopar y exclamó: "Hablen de la prostitución del poder, porque él habla un montón y estuvo con todos. Estamos en pelotas por un gobierno que defendió él, antes y después. Son todos prostitutos del poder y me rompen a mí porque subo una foto en tanga. Quisiera que de mi tema se ocupe, porque de la cuota alimentaria no se ocupa nadie. Vengo hace tres años con un juicio y yo pude sostenerlo”.

“Hay un montón de causas por alimentos y siempre se piden los reportes de pagos a la parte que está diciendo que le están debiendo. Hay que crear un sistema express donde las audiencias sean orales, donde los jueces vean a las personas que deben que son a los chicos, no a las madres”, cerró Cinthia Fernández, aludiendo a una de sus propuestas para ser votada en las PASO que se avecinan.

Estalló la interna entre Juana Viale, Mirtha Legrand y El Trece

Desde que inició la pandemia de coronavirus que Juana Viale tomó las riendas del programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, y pese a los esfuerzos que ha tratado de realizar la producción, en la lucha por el rating con PH Podemos Hablar -emitido por Telefe- tuvo ciertos inconvenientes. Como si fuera poco, en las últimas horas trascendió una versión que puso muy incómodas a las conductoras: El Trece pretende echar a Nacho Viale, productor a cargo del programa.

Cada cena de los sábados y almuerzos de los domingos, "Juanita" recibe la visita de diversos protagonistas afines al macrismo y mantiene una postura sumamente opositora al gobierno de Alberto Fernández. Mientras la producción insiste con dicha fórmula para hacerle frente, sin mucho éxito, al programa comandado por Andy Kusnetzoff; en las autoridades del canal de Grupo Clarín quieren "limpiar" a Nacho Viale. Así lo indicaron en Diario Show.