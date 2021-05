Fue a lo de Guido Kaczka, le hizo un sombrerito a Migliore y lo humilló en vivo

El ex arquero de Boca fue humillado en vivo. Un participante le realizó un "sombrerito" inesperado, el cual Migliore no pudo atajar y terminó siendo gol. Guido Kaczka no lo podía creer.

30 de mayo, 2021 | 12.48

Pablo Migliore sufrió un nuevo percance futbolístico. Es que en el programa de Guido Kaczka, en donde tiene que atajar penales o jugadas de gol ante participantes que van en búsqueda de premios, el ex arquero de Boca Juniors fue humillado por un joven que le hizo un sombrerito y le pasó la pelota por arriba de su cabeza. Sin más que decir, Guido Kaczka quedó atónito y manifestó: "¡Señoras, señores, lo hizo! ¡Muy bien!". Por su parte, Pablo Migliore sólo atinó a aplaudir al participante y, con cara de fastidio, reconoció su derrota: "Muy bien". El firulete que sufrió el "Loco" generó viralidad en las redes sociales, donde principalmente los hinchas de River se burlaron de lo acontecido en el aire de Bienvenidos a bordo. No es la primera vez que Migliore sufre un gol categórico: días atrás, el primo del "Pipi" Romagnoli se acercó a los estudios de Kuarzo para probar suerte y, con un enganche en una baldosa, le metió un caño al guardameta y definió de forma sutil pegado al palo derecho. De este modo, el arquero que supo jugar en el club azul y oro quedó en offside, como se dice en la jerga futbolística. Es primo del Pipi Romagnoli, fue a lo de Guido Kaczka y humilló a Migliore Pocas veces se vio algo semejante en la televisión argentina. Si bien no es la primera vez que un juego consiste en marcarle un gol a un arquero experimentado para ganar premios, la forma en que Pablo Migliore quedó humillado en el aire de El Trece sorprendió hasta al propio conductor. Guido Kaczka se quedó anonadado ante la presencia del primo del "Pipi" Romagnoli. ¿Qué hizo? Le metió un caño al guardameta y convirtió un auténtico golazo. "Me lo como crudo", sugirió el participante, segundos antes de marcar el tanto. Acto seguido, ante las opciones de rematar un penal o intentar eludir a Migliore, el protagonista prefirió la última alternativa y comenzó su camino hacia el arco. El ex arquero de San Lorenzo lo esperó parado, sin saber lo que ocurriría después: con un amague en una baldosa, quedó pagando, la pelota pasó entre sus piernas y fue gol. Sin poder creer lo que estaba observando, Guido Kaczka exclamó: "¡No! ¿Viste lo que hizo el Romagnoli? ¡Mirá al Romagnoli! ¡Este es Romagnoli! ¿No viste lo que hizo? ¡Uy! Te digo, mirá, uh. Un tubo, un tubo. Mirá, mirá, lo encara el primo del "Pipi" Romagnoli y mirá lo que hace. Excelente la combinación".