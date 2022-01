Fredy Villarreal y Andrea Rincón dieron un incómodo móvil juntos: "Mucho amor"

En plenos rumores de romance entre ellos, Fredy Villarreal y Andrea Rincón brindaron un incómodo móvil para Intrusos. "Hay mucho amor", admitieron.

Más allá de que todavía no lo quieren reconocer públicamente, Fredy Villarreal y Andrea Rincón demostraron que los rumores de romance entre ellos pueden hacerse realidad en cualquier momento. De hecho, ambos protagonizaron un móvil en vivo en Intrusos (América TV) y se los notó demasiado incómodos ante la reiteradas preguntas de quienes se encontraban en el piso del canal.

Desde Villa Carlos Paz, Córdoba, los artistas que integran el elenco de la Los 39 escalones en el Teatro del Sol aprovecharon un breve descanso en la temporada alta de 2022 para promocionar la obra. De paso, no esquivaron las preguntas acerca de la situación sentimental que atraviesan en la actualidad.

El incómodo móvil de Fredy Villarreal y Andrea Rincón juntos

En plena entrevista en Intrusos, el humorista y la actriz alimentaron involuntariamente los trascendidos de la farándula nacional, que indican que empezaron un romance en este mismo verano. Desde el piso, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no aflojaron con sus consultas sobre ese tema. Y tampoco lo hicieron las panelistas Virginia Gallardo, Paula Varela, Marcela Baños y Karina Iavícoli.

Si bien al principio se hacían los desentendidos, al final aportaron varios detalles. Fue Fredy Villarreal el que se dignó a declarar: "El día que esté de novio lo voy a decir, porque sino sería una falta de respeto hacia la mujer". Además, describió a Andrea Rincón como "una mujer bella en todo aspecto".

"Soy un soltero al que no le gusta estar solo", se definió entre risas el comediante, mientras que acerca de la ex MasterChef Celebrity (Telefe) dijo que "ella no necesita a nadie que la cuide porque es una leona". A su vez, admitió: "Nos vimos en los ensayos y pegamos onda con todos. Estamos todos en el mismo complejo, ella abajo y yo arriba. Fue una grata sorpresa conocerla".

Mientras él hablaba, ella miraba para otro lado todo el tiempo, sonreía tímidamente y hasta acotaba algo. Incluso, hasta reconoció que se lleva muy bien con Jazmín, hija de Villarreal, porque "es una divina". Además, llenó de elogios a quien estaba a su lado: "Lo quiero mucho a Fredy y hay mucho amor, él es un gran compañero. Es una muy buena persona. No es mala onda, es más: te dice dos palabras y un chiste, dos palabras y un chiste...".

El incómodo móvil en vivo entre Fredy Villarreal y Andrea Rincón en Intrusos, por América TV.

Para finalizar, fue el cómico quien dijo que no son novios pero que comparten mucho tiempo juntos y hasta le preparó una comida a la numerosa familia de Andrea Rincón: "Le cociné empanadas. Es más, me llamaron de Masterchef Celebrity, pero ya había dado la palabra para estar en este compromiso (en el teatro). Les cociné a sus hermanas y a ella, como no come harinas, le hice con harina de mandioca, que nunca había hecho".

Sobre el final de la entrevista, el ex Videomatch alabó aún más a su colega y supuesta pareja por haber superado su adicción a las drogas: "Le dije a Andrea que es como un jarrón oriental, que a medida que se arma van pegando las cosas con oro porque hay que mostrar la cicatriz de la reconstrucción. Y no tiene que ocultarlo".