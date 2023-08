Freddy Villarreal relató uno de los episodios más duros: "La frustracion más grande de mi vida"

Freddy Villarreal relató una historia vinculada a su vida que se remonta a muchos años antes de trabajar con Marcelo Tinelli. El testimonio del humorista.

Freddy Villarreal brindó una entrevista reciente en la que, más allá de haber repasado su carrera artística, contó detalles que pocos sabían respecto a su vida. El actor y humorista recordó una etapa muy particular muchos años antes de tener su auge cuando ingresó a trabajar con Marcelo Tinelli.

En diálogo con el programa Noche Al Dente que conduce Fernando Dente por América TV, Freddy Villarreal repasó distintos momentos de su vida laboral en el mundo del humor. "Es más difícil el trabajo actoral de imitación que el de crear tu propio personaje, porque si creás tu propio personaje ¿quién te lo va a discutir si es tu propia invención?", expresó.

Más adelante, se acordó de momentos conmovedores de su infancia, como por ejemplo ver La Pantera Rosa. "¿Cómo fue tu infancia Freddy? ¿Cómo eras de niño? ¿Eras pícaro?", le pregunto Fer Dente. El actor de 54 años respondió que fue "hermosa", pero con un detalle en particular que todavía recuerda.

"En el colegio, un día la maestra Rosita dijo '¿quiénes quieren bailar El Gato?' Y yo que ya me gustaba la actuación levanté la mano desesperadamente y la maestra Rosita eligió a cinco niñas y cinco niños, y a mi no me eligió", contó. Esta situación le provocó una profunda decepción y lo demostró con el comentario que hizo segundos después. "Fue la frustación más grande de mi vida hasta el día de hoy", lanzó. Afortunadamente, un mes después le llegó una propuesta con tan solo 7 años para actuar en reemplazo de un compañero suyo que estaba enfermo. Con 25 años, en 1994, comenzó su trayectoria profesional tras ingresar a Videomatch con Tinelli.

Daniel Vila apuró a Marcelo Tinelli en América TV con un ultimátum y contó la verdad: "Estoy esperando"

Ángel de Brito le consultó en pleno vivo de LAM a Daniel Vila sobre el estreno de Bailando por un sueño en América TV y el empresario respondió de una tajante manera. El esposo de Pamela David se mostró algo harto ante la llegada de Marcelo Tinelli a la pantalla a su emisora.

Pamela David acudió a LAM como invitada para hablar sobre el regreso de Desayuno Americano a América TV y Daniel Vila salió al aire desde detrás de cámara, en calidad de esposo de la entrevistada. Como no podía ser de otra manera, el conductor del ciclo aprovechó la ocasión para preguntarle a Vila sobre el comienzo de Showmatch, reality donde De Brito se desempeñará como jurado.

"Teóricamente arranca el 22 de agosto", respondió Vila, con un dejo de hartazgo en su tono de voz. De Brito fue incisivo e ironizó con la posibilidad de que los preparativos para el estreno no lleguen a la fecha anunciada. "Sí, llegan", soltó Vila. Previamente, el dueño de América había resaltado que estaba esperando que Tinelli regresara al país desde Miami. El momento televisivo se hizo viral en Twitter y la cuenta de Nacho Rodríguez, especializada en televisión, hizo un filo comentario al respecto: "Que momentito tenso entre Daniel Vila, Pamela David y Ángel De Brito por Marcelo Tinelli… No?".