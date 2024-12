Franco Colapinto y un inesperado comunicado sobre Juana Viale: "Con Juanita".

Franco Colapinto generó gran controversia al hablar de Juana Viale. En medio de la polémica y las especulaciones que surgieron sobre ellos, el corredor de Fórmula 1 dio un inesperado comunicado sobre la conductora.

Según había trascendido hace unos días atrás, Colapinto era uno de los principales invitados del último programa del año de Juana Viale. Fue la misma conductora quien anunció esta novedad que entusiasmó a los televidentes e incluso salió a la luz que Mirtha Legrand y Juana se habrían peleado por quien lo recibía en su mesa. Sin embargo, a poco de la emisión del programa, el deportista sorprendió con un mensaje en sus redes.

"Hola a todos, ¿cómo andan? habla Franco. Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles la invitación, por el tiempo, por el espacio", empezó por decir Colapinto. Luego de dar esta dura noticia, explicó: "Pero bueno, por temas personales y por cosas del trabajo no voy a poder estar. Ojalá que en el futuro pueda estar, ir y charlar un poco con todos ustedes".

Por último, el corredor de Fórmula 1 aprovechó a dar un mensaje de fin de año: "Pero bueno quería también agradecerles a todos los argentinos y a todos los que me apoyaron a poder cumplir este sueño este año y desearles un muy feliz año nuevo". Por el momento, desde el canal aún no dijeron nada al respecto sobre un posible reemplazo.

Mirtha Legrand vivió un calvario junto a Juana Viale: "Iba a morir"

Juana Viale recordó cómo fue su accidentado debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, cuando tuvo que reemplazar a su abuela debido a la pandemia de COVID-19, y el susto que se llevó toda su familia. "Iba a morir", sentenció la actriz rememorando aquel momento en el que llegó a temer por su vida.

La actriz Juana Viale brindó una entrevista a revista Gente y contó cómo fue su traumático debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand durante la pandemia, cuando su abuela Mirtha debió resguardarse por los peligros de contraer el virus. “Le avisé a mi hermano Nacho que llame una ambulancia, porque sentía que me iba a morir”, indicó Juana en la charla.

"Ese día tuve pánico. Yo conducía, ¿pero qué? No sabía qué hacer. Ese día fue demasiado. Quería que un médico estuviera ahí por si me pasaba algo", agregó Juana Viale sobre el día que asustó a toda su familia y que podría haber puesto en peligro el histórico programa de su abuela. “Me olvidé de mis primeros invitados. Era un infectólogo... el señor Covid... No me acuerdo quiénes fueron, pobrecitos los que me padecieron”, sumó.