Fogoso encuentro en El Hotel de los Famosos: "No podemos reprimir lo que nos pasa"

Las cámaras de El Hotel de los Famosos por El Trece captaron un encuentro íntimo en el programa emitido en la noche de este viernes. Los protagonistas son dos participantes que hace tiempo estaban pidiendo este momento que finalmente se concretó.

Consumado el ardiente momento entre Alex Caniggia y Melody Luz, ahora llegó el turno de Silvina Luna y Martín Salwe, a quienes se los vio muy pegados últimamente. La modelo se metió en la cama del locutor y a partir de ahí comenzaron a los besos en la mitad de la noche frente a la mirada de sus compañeros que poco duró para dejarlos solos.

Silvina Luna y Martín Salwe vivieron un momento íntimo

"Con Martín tenemos mucha piel, ya no lo podemos reprimir más", expresó Silvina sobre el momento vivido. "Si estas frazadas hablan, olvidate...", agregó Martín al respecto.

En este sentido, la ex Gran Hermano se sinceró y dijo: "Suelto la cabeza y me dejo llevar por lo que estoy sintiendo".

Silvina Luna se confesó con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Silvina Luna y Martín Salwe tuvieron una cena romántica en El Hotel de los Famosos, reality show donde se vio a la pareja tener un fuerte acercamiento en las últimas semanas. Después de su primer beso, la ex Gran Hermano y el locutor decidieron ir por más y darle un tono serio a su relación.

"Entré en un momento que cayó justo en lo laboral. Al principio es como que no me encontraba, no era yo. Estaba como haciendo un personaje, estaba sacado", expresó la actriz en medio de su charla con Salwe, en la que se situaron uno frente al otro en una mesa repleta de velas y flores al aire libre.

Luna también se expresó sobre los preconceptos que tenía de su compañero y soltó: "Te juzgué. Pensé que eras de una manera, intenso, pendejo pesado. Pero, después, cambiaste un montón". De esa manera, la celebridad dejó en claro cuánto afectó a su prejuicio la diferencia de edad que hay entre ella y el locutor. "Lo que más extraño es estar conmigo misma, esos momentos de soledad, de tomármelos para mí, de darme cosas que sé que me hacen bien y que tienen que ver con una vida más tranquila", enunció Silvina luego en alusión a lo que más extraña de estar fuera del hotel.

El insólito dato de Silvina Luna sobre Alex Caniggia

Silvina Luna protagonizó un incómodo momento en El Hotel de los Famosos en relación a un problema escatológico de Alex Caniggia. La exparticipante de Gran Hermano deschavó al hijo de Mariana Nannis sobre el motivo por el que no había podido acudir al momento en que su grupo debía llevar a cabo una actividad.

"Alex estaba con un problema intestinal y estaba viniendo urgente para acá. Lo encontré en el baño bastante descompuesto", enunció la joven ante una consulta de Gabriel Olivieri sobre la ausencia de Caniggia en su grupo de trabajo y dejó en claro que ella se ocuparía del asunto.

"Está yendo mucho de cuerpo. Lo voy a ir a buscar y vamos a hacer el trabajo de afuera de la cocina. Así empezamos ya a distribuir", agregó Luna y de esa manera terminó de exponer la intimidad de Alex, quien no atravesaba un buen momento en relación a su tránsito intestinal. La celebridad se vio obligada a revelar todos esos datos sobre la realidad de su compañero ante la insistencia de Olivieri en su ausencia durante la actividad y así cuidar su imagen.