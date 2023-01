Florencia Peña le dio la peor noticia a América TV: "No puedo"

La actriz Florencia Peña le dio la peor noticia a América TV tras el éxito rotundo de la obra teatral de Casados con Hijos.

Florencia Peña hizo un fuerte anuncio público que perjudica a América TV, canal donde conduce el ciclo de entrevistas LPA. En medio del éxito rotundo de la obra teatral Casados con Hijos en el Gran Rex, la actriz reveló que no seguirá en a cargo del programa: "No puedo seguir".

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz confirmó: “Como se darán cuenta, el suceso de Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación, decidí terminar el programa LPA a fin de mes. Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder, pero son dos cosas con mucha energía”.

“Nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho. Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo”, sostuvo en torno a la decisión de terminar el programa LPA.

“Es difícil soltar cosas que te hacen feliz, me hace muy feliz ir a hacer el programa. Fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa como La Puta Ama, que nadie se atrevió a hacerlo. Siempre es un hasta luego, pero ahora siento que frenar un poco y dedicarme a Casados... Les agradezco a los que estuvieron del otro lado y a América por este año hermoso, alegre y lleno de humor. Nos volveremos a ver pronto”, finalizó.

La confesión íntima del Pelado Trebucq que sorprendió a Flor Peña

Esteban Trebucq, que se hizo popularmente conocido como "El Pelado de Crónica TV", visitó el programa La Puta Ama (América TV) y se sumó a la sección "Las Rapiditas": en dicho marco, el periodista que desde 2023 trabaja en A24 causó un gran revuelo al confesarle a Florencia Peña una intimidad de su vida.

En un ping pong de preguntas y respuestas rápidas, la conductora le consultó varias cuestiones relacionadas a su vida. "¿Le pondrías de título a tu autobiografía 'Crónicas Peladas'?", le consultó Peña. "Eh..., le pondría 'Una vida al palo', me gusta más. Me gustan Los Redondos y soy rockanrolero", respondió rápidamente Esteban.

"Sí, sos como rockanrolero", sostuvo la presentadora de LPA. Y el periodista profundizó: "No sé si soy muy rockanrolero, pero me crié con Los Redondos". Asimismo, consideró que a varios programas de TV le faltan un poco más de chispa: "Yo siempre digo que hay programas a los que les falta rock. ¿No son aburridos los programas que están todos parados leyendo? Les falta rock, rompamos con eso".

Luego de un picante ida y vuelta, y de sostener entre risas que no tiene a Larreta como su "pelado favorito", Flor Peña le preguntó acerca de cuándo fue la última vez que tuvo sexo. "¿Te acordás de la última vez que tuviste sexo?". "Desde ayer", respondió rápidamente "El Pelado Trebucq", con una sonrisa pícara. Finalmente, la conductora le devolvió la respuesta con halagos: "Bueno, veo que estás separado, pero no te va tan mal, ja. No te puede ir mal nunca... tenés sex appeal (NdeR: atractivo físico y sexual), vas para adelante...".