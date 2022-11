Florencia Bertotti hizo llorar a una cantante internacional en su programa de radio: "Es muy fuerte"

Una famosa cantante española acudió al ciclo radial conducido por la actriz y no pudo contener las lágrimas. Flor Bertotti debió contener a su invitada.

La cantante Lola Índigo acudió como invitada al programa de radio de Florencia Bertotti y en un momento explotó en llanto por la emoción. La protagonista de series como Floricienta, Guapas y Son Amores debió contener a la intérprete de La Niña de la Escuela.

"Estoy muy feliz y sobre todo estoy pensando en todas mis amigas de España cuando vean este momento, van a estar muy celosas. Cuando era chica en mi pueblo no había mucho para hacer de arte, teníamos una obra de teatro y yo siempre insistía en hacer Floricienta. Lo hicimos pero nunca lo llegamos a presentar porque yo me hice grande y el curso se disolvió", comenzó su descargo la cantante europea, emocionada por tener a la protagonista de la serie que la marcó en su infancia frente a ella.

Bertotti conduce desde hace algunos meses su ciclo Días y Flores en las mañanas de la radio Vale 97.5 y en esta ocasión le tocó afrontar una difícil situación debido a la carga emotiva de la entrevista. La emisora publicó en su cuenta de Instagram un video de un momento previo a la entrevista, en el que Índigo y Bertotti se conocieron, donde se ve a la cantante quebrarse en llanto al abrazar a su ídola. "Vinieron una chicas y me dijeron que se encontraron con vos en el aeropuerto y me decían que me querías conocer. Yo decía: 'Mirá si me va a querer venir a conocer a mí'. ¡Y era verdad! (risas)", comenzó Florencia para romper el hielo.

El momento en que Lola Índigo se quebró en llanto frente a Flor Bertotti

Ni bien la actriz comenzó a hablar, Índigo empezó a sollozar: "Es que es muy fuerte. No sé, cada uno. Tenía 13 años cuando veía Floricienta, para mí era imposible venir a Argentina y veía los Gran Rex y todo desde allá. Decía: 'Nunca voy a llegar a conocer a esta mujer, es imposible'. He tenido que cumplir un montón de años y venir a Argentina por razones que nunca me hubiera imaginado", soltó Lola en alusión a su visita al país para presentar sus canciones. Y agregó: "Es muy fuerte. Tengo un cortocircuito mental ahora mismo".

"Qué guay, qué emoción. te debo mucho tía. Has sido una gran inspiración", concluyó Índigo a modo de demostración de su admiración y amor hacia Bertotti, cuyo talento y carisma llegaron a todo el mundo de la mano del proyecto de Cris Morena que protagonizó hace 18 años.