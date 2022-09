Flor Vigna volvió a avergonzar a Nico Occhiato al aire: "No vas a levantar por mucho tiempo"

La bailarina soltó una fuerte frase en alusión a las destrezas de baile de su expareja. Flor Vigna le hizo una picante broma a Nicolás Occhiato en El Último Pasajero.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato protagonizaron otro momento de tensión en vivo, tras una humorada de la bailarina hacia su expareja. Los exCombate demostraron una vez más la confianza que hay en su vínculo tras un fuerte chiste que la novia de Luciano Castro le hizo al dueño de Luzu TV.

La campeona de Bailando por un sueño y su expareja volvieron de un corte de El Último Pasajero y comenzaron a bailar al ritmo de una cumbia. Vigna detectó una falencia en el proceder de Occhiato y no dudó en hacer un chascarrillo al respecto: "¡Uy, es raro Nico! ¡Es raro, bol… el meneo que hacés! Es como medio tortuga. ¿Vos en el boliche estás haciendo eso?", enunció la cantante de Uy.

El conductor de Nadie Dice Nada le respondió a Vigna que sí, que baila así en los boliches y que considera ese movimiento como un buen paso. "Estás imponiendo moda, Nico, pero pará. Te voy a salvar porque ya sos como mi hermano y así no vas a levantar por mucho tiempo. Vamos a cambiar el paso", añadió la bailarina y dejó en ridículo a su compañero. Rápidamente, el conductor quiso dejar el tema en el pasado y abrió la siguiente ronda de juegos para los adolescentes que compitieron por un viaje de egresados a Bariloche.

Flor Vigna sobre su descubrimiento sexual tras su relación con Nicolás Occhiato

La bailarina hace algunos meses lanzó una dura frase sobre el desempeño sexual de su expareja, al contar que después de su relación conoció lo que era el sexo. "Era muy virga. Flor Virga (bromea). Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía'", comenzó su descargo la personalidad de televisión en diálogo con Infobae.

"Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor", agregó Vigna sobre la seguridad en sí misma que le aportó su relación con Luciano Castro. Y remató: "Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma".