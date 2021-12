Flor Vigna se sinceró sobre Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro: "Es una mujer muy..."

Flor Vigna contó que ya conoció a Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro, y reveló qué piensa de ella.

Flor Vigna habló sobre su relación con Sabrina Rojas, la expareja de Luciano Castro con quien comparte dos hijos, Fausto y Esperanza. A pesar de que comenzaron a salir hace apenas algunos meses, su relación cada vez está más formalizada, tanto que Flor ya llegó a conocer a Sabrina y a poder formar una opinión sobre quién es ella.

Después de meses de rumores, Luciano y Vigna confirmaron su relación, justo al poco tiempo de que anunció su ruptura con Rojas. Por otro lado, la actriz también tiene una nueva pareja actualmente, “El Tucu” López, y también parecerían muy enamorados. Ahora, las dos tuvieron la oportunidad de llegar a conocerse.

“¿Cómo está esa relación?”, le preguntó un periodista de Intrusos a Flor. “Muy bien, muy contentos”, contestó ella. “Los cuatro somos felices. Digo, por Sabri”, bromeó el periodista. Inmediatamente, ella dejó en claro que ya tuvo algunos encuentros con Sabrina y detalló qué es lo que piensa de ella, por lo poco que la conoce.

“Mirá, yo solamente puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy... copada, muy segura… Y me dio una bienvenida hermosa a su familia. Así que todos tenemos ganas de sumar, ¿viste? Cuando yo lo conocí a Lu él me dijo que para él lo más importante es su familia y sus hijos”, expresó la artista, y agregó que, además, a ella le encanta que él ponga a su familia como prioridad.

“Y bueno, re lindo, a mí me enternece un montón que sea así”, agregó. “Tal vez en un futuro no tan lejano sean una familia ensamblada, ¿no?”, indagó el movilero, haciéndole un guiño sobre la maternidad. “Yo le pido a la vida que por favor aguante un cacho, porque yo estoy sacando mi música, estoy empezando a auto gestionar y producir todos mis proyectos, entonces, sé que necesito un tiempo”, respondió Vigna.

“Pero en un tiempo, me enternece mucho… en años, en 3 o 5 años podría ser. Yo siento que nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida me quiere enseñar algo. Yo venía tan loca de laburo y tan exigente y toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida y un cable a tierra, así que me gusta”, reflexionó.

Flor Vigna sobre la relación entre Luciano Castro Sabrina Rojas

Semanas atrás, fue a PH, Podemos hablar, y habló sobre el vínculo de expareja que tienen Luciano y Sabrina y su visión sobre el amor. “Yo creo que es el amor que sigue. Yo veo mucho amor con Lu, como padres y hacia toda su familia, están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo. Se re ocuparon de eso, entonces se puede, y obviamente, vamos a estar todos sumando para que funcione”, expresó.

En cuanto a la pregunta sobre si siente celos, dijo: “No, me encanta. Primero, creo que es porque Lu me da mucha seguridad. Y después, porque yo tengo muchos amigos que tienen otros criterios más abiertos sobre la pareja. Hay de todo. Parejas abiertas, una amiga que es bisexual, entonces tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional y, por ahí, más cursi, romántica, pero me gusta que seamos verdaderos”.