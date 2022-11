Flor Vigna se hartó y le respondió con todo a Carmen Barbieri: "Está reventando"

La cantante y bailarina contó por qué no acudió al ciclo de televisión de la madre de Federico Bal. Carmen Barbieri había expuesto en vivo a Flor Vigna.

Carmen Barbieri y su equipo de Mañanísima acusaron a Flor Vigna de no ir al programa cuando es invitada por la producción. La expareja de Nicolás Occhiato le respondió con contundencia a la capocómica y enumeró los motivos de sus negativas a las propuestas de entrevista.

"Ella me promete que va a venir, entonces yo lo comuniqué acá. Siempre ella se compromete y me cancela. Tengo los audios, tengo todo. Dice hace como un año y medio que va a venir y todas las semanas le escribo y me mete una excusa", comenzó su descargo Carmen Barbieri en pleno vivo de Ciudad Magazine, emisora donde sale al aire todas las mañana juntos con sus panelistas, Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló.

Barbieri lanzó una hipótesis sobre la actitud de Vigna y dijo que quizá se duerme muy tarde, como muchos artistas, por su trabajo: "Venir acá es un sacrificio. A veces es tan temprano que no vienen. Tenés que levantarte muy temprano para arreglarte. va a todos lados, menos acá porque es cable".

"Lo entiendo, pero si te comprometés con una entrevista, la tenés que ir a hacer. Es poco profesional. No importa si es cable, si es aire, hoy la televisión es todo lo mismo. Es antiguo eso de cable y aire", opinó "Pampito". Y Berardi agregó: "La última excusa fue espectacular. Me manda con el prensa para que el prensa me diga que no, como ya me lo hizo otra vez. Entonces me bicicletea y pierdo tiempo, porque mi tiempo también vale".

Barbieri dio por cerrado el tema con una lapidaria frase en alusión a Vigna: "No estamos enojadas, eh. Pero no la invitemos más porque no quiere venir, hay muchos que están tachado".

La respuesta de Flor Vigna a las acusaciones de Barbieri, Perelló y Berardi

La cantante dialogó con Primicias Ya y aludió a cuán cargada está su agenda laboral. "Le está yendo muy bien a nuestra música y estamos dividiendo el tiempo entre las giras y shows al interior, y la grabación de nuevos videoclips. Estamos viajando mucho con el equipo y cumpliendo el sueño, hace dos años venimos planeando esto", comenzó.

"La verdad es que no tengo un maldito tiempo, ahora estoy respondiendo desde el baño este mensaje a Primicias Ya. Pero son varios los programas a los que no podemos ir porque, por ejemplo, a todos vamos en micro y tenemos muchas giras", agregó Vigna. Y cerró: "Pero es así el sacrificio de la carrera, a veces no tengo mucho tiempo para otras cosas".