Flor Peña sorprendió a Floppy Tesouro con una filosa advertencia: "Te vas a querer matar"

Luego de una confrontación con Silvina Luna, la mediática se llevó un contundente consejo de la conductora de Flor de Equipo.

Floppy Tesouro estuvo de invitada al programa Flor de equipo, por Telefe, y protagonizó un momento de confrontación con Silvina Luna, con quien existía el fuerte rumor de "mala onda". La conversación se dio en buenos términos pero la nota la dio la propia conductora, Florencia Peña, cuando le advirtió a su invitada las consecuencias de no "abrir la cabeza" en las relaciones.

Meses atrás, Silvina Luna fue acusada de buscar a Rodrigo Fernández Prieto, la actual expareja de Floppy Tesouro, como consecuencia de vacacionar juntos en el Caríbe. “Silvina siempre entró en mi casa como familia. De hecho siempre nos íbamos de vacaciones todos juntos, y cuando yo me separé ella siguió yendo, porque ya tenía un vínculo con mi ex de antes, yo dije que eran como hermanos. Pero ahí empezó el conflicto de cómo iba ella si no estaba yo ¡Pero ella era amiga de él de antes!”, aclaró la propia invitada.

Ante estas palabras, Flor Peña agregó con su habitual humor: “Claro, ahora me quedó claro ¡Pero ahora cuenten la verdad!”. Entre risas, Silvina Luna deslizó: “La verdad es que practicamos el poliamor”, a lo que Floppy respondió: “No, yo soy chapada a la antigua. Vos me tendrías que asesorar”.

Y este fue el pie perfecto para que Flor la cruce y le de una importante advertencia: “¡Mi amor! ¡Vos ahora que tenés novio en Miami! ¡Si no abrís la cabeza te vas a querer matar! ¡Te lo digo por experiencia!”.

Silvina Luna reveló el calvario que vivió con Lotocki

Silvina Luna se expresó sobre su estado de salud y reveló cómo atraviesa las afecciones que sus intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki dejaron en su cuerpo. La celebridad reveló cuán fuertes fueron las consecuencias de sus tratamientos con el médico denunciado por mala praxis por muchas modelos.

"Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera", comenzó la ex participante de Gran Hermano, en diálogo con Florencia Peña, sobre los dolores que debió pasar por sus operaciones con Lotocki. "En honor a mis viejos, decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos".

Luna continuó sobre los tratamientos a los que se debe someter regularmente para que su salud pueda mantenerse bien. "Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’", continuó la actriz y agregó: "Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así", en referencia a quienes afirman que e retocó la cara por la hinchazón, pero ésta se debe al tratamiento que lleva adelante.