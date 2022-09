Flor Peña sorprendió a Benjamín Vicuña: "¿Practicarías el poliamor?"

Flor Peña invitó a Benjamín Vicuña a su programa, LPA, y le hizo una íntima pregunta tras su ruptura con Eli Sulichin.

Benjamín Vicuña está recién separado de Eli Sulichin, luego de haber concluido su relación de manera completamente inesperada. Mientras transita su soltería, el actor chileno respondió una picante pregunta que Florencia Peña: si estaría en una relación abierta.

Antes de Sulichin, Vicuña estuvo en pareja con "La China" Suárez, y mucho antes, con "Pampita". Con todas ellas mantuvo una relación cerrada, a pesar de que se lo acusa de haber sido infiel en varias de sus relaciones. Es por esto que Flor Peña le preguntó en su programa, LPA (América TV) si estaría abierto a tener un tipo de relación menos tradicional.

"¿Practicarías el poliamor?", le preguntó Diego Ramos. "¿Qué sería eso?", preguntó Benjamín. En respuesta, Peña señaló: "Hay muchas cuestiones, pero ¿tendrías una pareja abierta? Esa es la pregunta". Luego de pensarlo unos segundos, el actor respondió que no.

"No, soy un poquito... soy medio limitado en ese sentido. Creo que es una conversación media profunda, y acá me vas a decir que no", le dijo a Peña, explicándole que para él, si una persona está realmente enamorada no quiere estar con otras personas, a excepción de los primeros meses.

"Tengo en algún lugar, de mi estado conservador, la creencia de que el poliamor está asociado, en una primera instancia en el amor en donde ‘vas a una fiesta, buena onda, divertite’. Es cuando estás conociendo a alguien, ese primer mes y medio en el que te estás haciendo el loquito", sumó Vicuña.

"Para mí, la posta en ese sentido es cuando las reglas están bien puestas y todo se charla", aportó Ramos. Sin embargo, Vicuña se mantuvo firme en su postura y concluyó: "Luego, para bien o para mal, uno empieza a tener una cosa más posesiva. Así que no. Para mí, está proporcionalmente relacionado a si estás enamorado o no".

La razón por la que Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se separaron

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin anunciaron su separación de manera totalmente inesperada. Cuando todo parecía bien, salió a la luz la noticia de que habían terminado su relación. Hasta ahora ninguno de los dos explicó los motivos, pero según trascendió, fue porque sus estilos de vida no eran compatibles.

"Ayer domingo por la noche, ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica Tinelli y se los veía súper bien", reveló Yanina Latorre en LAM (América TV).

En este sentido, la panelista aseguró que el motivo de su ruptura fue "una diferencia de agenda" y el hecho de que "están en distintos momentos de su vida". "Ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos... De momento está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos. Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes", cerró Latorre.