Flor Peña, quebrada por el video íntimo que se filtró: "Operación"

Flor Peña se quebró por el video íntimo que se viralizó en internet. La conductora charló con Guillermo Andino y Flor de la V en América TV.

Flor Peña se quebró en vivo y habló del video íntimo que se viralizó en internet. La conductora de América TV realizó un extenso descargo en donde denunció una "operación" en su contra y afirmó que le "quisieron hacer daño".

"De verdad que soy una mujer fuerte pero hay momentos en donde digo es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo”, expresó Flor Peña, quien dialogó (primero) con Guilllermo Andino y (luego) con Flor de la V en la continuidad de la grilla vespertina de América TV.

La conductora de La puta ama también se expresó contra la suspensión de su cuenta de Instagram tras reiteradas advertencias de la red social: “Si mi intención siempre es inspirar. Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuertes pero la verdad que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen ‘si te pasa a vos cómo no me va a pasar a mi’”.

"¿Cuál es el problema? ¿que yo me muestre en bikini? Soy una mina que intentó siempre llevar alegría, inspiración. Podes no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar no hay problema. No quiero agradarle a todo el mundo ni que todo el mundo me quiera, lo que quiero es que me dejen ser. Es como si tuviera que dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy”, resaltó Flor Peña.

Flor Peña y el recuerdo del video íntimo que se filtró

Corría el año 2013 cuando Flor Peña fue víctima de la viralización de un video íntimo junto a su expareja. “La verdad que me llevó mucho tiempo, vos pensá que yo vengo de la filtración de un video que para mi fue muy fuerte”, aseguró la conductora. Acto seguido, procedió a explicar por qué cree que se trató de una "operación".

“Y esa también fue una operación, no fue una simple filtración de un video…. Fue una operación que me hicieron, lo dividieron en tres partes… Me quisieron hacer daño. Obviamente yo siempre me vuelvo a parar sobre mis pies y me vuelvo a sentir empoderada pero siento que intentan ir a lugares que no me merezco. No quiero que me disciplinen más. Cuanto más me intentan disciplinar más quiero salir a ser yo”, sentenció la intérprete de Moni Argento en Casados con Hijos.