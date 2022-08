Flor Peña desnudó la crisis de América TV: "Nunca es lindo que la gente se quede sin laburo"

La conductora de La Puta Ama reveló qué piensa al respecto a la realidad que vive el canal en el que trabaja.

Flor Peña fue letal a la hora de referirse a la salida de su ahora excompañera, Viviana Canosa, a su programa en A24. En medio de las dudas que tiene América TV con respecto al ciclo La Puta Ama, soltó una catarata de comentarios sobre este tema y estalló la interna.

A más de tres meses de su debut como conductora televisiva, Florencia Peña vivió situaciones que la descolocaron en este corto periodo. En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich en El Trece, detalló cómo está su actualidad laboral y aprovechó para hablar de la renuncia de Viviana Canosa.

"Hay algo que evidentemente genera en mi persona que hace que todo sea una pregunta constante sobre todo. Estamos bien, me divierte mucho hacer el programa". señaló la actriz de Casados con Hijos. A su vez, dijo que América TV es un canal "complejo que tiene sus limitaciones, un horario complicado, pero nosotros la pasamos bomba".

La señal televisiva de la cual es dueño Daniel Vila sufrió un duro revés por algunas caras que ya no se van a volver a ver: el caso más reciente y polémico es el de Canosa, sumado a Alejandro Fantino, quien tampoco estará más con Animales Sueltos. "Nunca es lindo que la gente se quede sin laburo. América no está pasando por un buen momento, espero que lo puedan solucionar", sostuvo.

Por otra parte, dijo que la televisión está en una etapa "turbulenta en general" y afirmó que su año lo terminará en el canal. En ese momento, se tomó un momento de reflexión para profundizar sobre el caso de su ahora excompañera Viviana Canosa y dejó entrever una interna.

"Para mí el límite es cuando uno le hace daño a la gente diciendo cosas que no son ciertas. Eso no es libertad de expresión", soltó la conductora de La Puta Ama. En esta misma línea, dio su parecer con respecto al paso de la periodista por A24 y de manera tácita, dijo que hacía fake news: "La libertad de expresión es que vos puedas decir lo que pensás. Pero cuando decís cosas que afectan a la cabeza de la gente y les tirás una data como si fueran verdades y la gente se lo cree, ese es el límite".

Pamela David se metió en la guerra entre Vila y Canosa

La guerra entre Daniel Vila y Viviana Canosa fue incrementándose con el correr de los días, tras la denuncia por censura de la periodista a raíz de su renuncia en A24. En este marco, la que salió al cruce de este momento fue Pamela David, quien brindó declaraciones al móvil de LAM, el programa de Ángel De Brito, aunque en una primera instancia se mostró reacia a dar declaraciones.

"No sé que decirte porque no tengo nada que ver. Estoy afuera del canal", señaló, aunque segundos más tarde reveló qué es lo que pasa puertas adentro. "Daniel está bien. Está convencido, tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo", reveló sobre cómo se siente su pareja.

En complemento, Pamela sostuvo que "estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego" y le pareció una postura "sana, en eso nos parecemos más", consideró. Por otra parte, dijo que la hoy en día la televisión es "muy entretenida, veo todo, me gusta".

Sobre la relación con Viviana Canosa, reveló que tiene "la mejor, me hacía muy bien ella y se lo dije en su momento cuando hacía en su programa de radio en un momento donde la atacaban. Ahí yo rompí y empezamos a tener un contacto". En cuanto a la pelea de la periodista con Vila aseguró que no habló con ella porque "no da, no corresponde", y en el cierre, confesó que veía el programa: "Si, por supuesto. No voy a opinar, pero lo veía".