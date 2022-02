Flor Peña cruzó a Diego Peretti en vivo: "¿Me estás jodiendo?"

Diego Peretti sorprendió a Flor Peña con una inesperada revelación y la conductora de Flor de equipo reaccionó de una manera muy divertida.

Flor Peña quedó muy sorprendida con una revelación de Diego Peretti, quien este jueves 10 de febrero cumplió años y visitó Flor de equipo. "No lo puedo creer, no parece", aseguró la conductora de Telefe, incrédula por lo que le contaba el reconocido actor. Peretti actualmente protagoniza Inmaduros junto a Adrián Suar, una comedia que cuenta con la dirección de Mauricio Dayub y es presentada en el teatro Nacional.

Mientras aguarda impacientemente por el final de su labor al frente de Flor de equipo, Florencia Peña sigue dando que hablar en la pantalla de Telefe. Es que la conductora continúa haciendo su trabajo con total profesionalismo y aprovecha para charlar con algunas de las personalidades más destacadas del país, como ocurrió el pasado jueves con Diego Peretti. El actor pasó por Flor de equipo y dejó algunas revelaciones impensadas sobre su vida y su carrera, pero lo más divertido de la entrevista ocurrió cuando Flor Peña reveló que era el cumpleaños de Peretti.

"Hoy es el cumpleaños de Diego, no te vamos a preguntar cuántos cumplís. ¿Vos sos de decir la edad, te importa la edad?", preguntó la conductora a su invitado, que sin problemas contó que estaba cumpliendo 60 años. La reacción tanto de Flor Peña como de sus panelistas fue unánime: nadie podía creer la edad que tiene Diego Peretti. "¿Sos boludo? No lo puedo creer, ¿cumplís 60? Es joda", lo enfrentó la ex Casados con hijos, todavía incrédula.

"No lo puedo creer, es que no parece. Pensé que me ibas a decir que cumplías 51, 51... ¿60? Estás espectacular", insistió Peña ante un agradecido pero también sorprendido Diego Peretti. Para cerrar, el reconocido actor terminó con buena onda la charla sobre su edad: "Mejor que no parezca, buenísimo".

Flor Peña se va de Telefe: su reemplazante

Si bien todavía no hubo novedades oficiales al respecto, todo indica que ese espacio lo ocupará una vieja conocida de este medio: Georgina Barbarossa. De acuerdo con la información revelada por Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), "el canal hizo todo por retener" a Florencia, aunque igualmente no pudo.

La joven panelista remarcó que a Peña "le ofrecieron distintos proyectos, le ofrecieron algo que no sea todos los días, que era lo que la tenía cansada... Pero ´Flor´ decidió cerrar el ciclo". Además, la periodista señaló que Florencia Peña ya no cuenta con esa energía que demanda el día a día para estar al frente de un magazine: "La conducción es exigente, la actualidad, los policiales... Tiene que estar informada", contó. De paso, concluyó con que "además tiene vacaciones programadas para marzo y no quiere postergarlas bajo ningún punto de vista".