Flor de la V y La Mole Moli tuvieron un cruce en pleno vivo de América: "No querés creer"

La conductora y el boxeador vivieron un momento tenso en América TV. Flor de la V entrevistó a La Mole Moli después de la decisión de la Justicia.

Flor de la V y Fabio "La Mole" Moli tuvieron un altercado en pleno vivo de Intrusos, en medio de una entrevista al boxeador por su situación judicial. El reportaje se dio después de que se conociera que el ganador de Bailando por un sueño fue condenado a 2 años y 2 meses de prisión por violencia de género, aunque al tratarse de una condena de ejecución condicional no irá a la cárcel.

El cruce entre la conductora y el entrevistado se dio cuando se refirieron a "la Gringa", la hija mayor del deportista que hace tiempo se hizo un análisis de ADN con su padre y dio negativo. La exesposa y denunciante del boxeador, "La Negra", expuso que ese resultado habría sido producto de un soborno de Moli al laboratorio y éste dio su versión de los hechos.

Florencia: La pelea entre ustedes habría nacido con el pedido de ADN de La Gringa. Esto te lo pregunto a vos que sos el protagonista.

Mole Moli: Me parece bien que me lo preguntes, pero te lo vuelvo a repetir, los chicos y ella lo supieron 4 años atrás porque me senté a la mesa y se los dije. Y el tema del ADN de la hija más grande yo no lo busqué. Me extraña cómo cambia el concepto de la conversación porque cuando la chica me lo gritó estaba ella (La Negra) presente. "Qué me decís vos a mí, si a mí me han dicho que vos no sos mi papá", me gritó (La Gringa). Y estaba La Negra presente.

Yo me hice el ADN. Un día llegué a casa y la veo (a La Gringa) llorando con el sobre en la mesa. Y le dije "no sos mi hija". Y me dice que no era su papá. Y La Negra le dijo "seguro tu padre fue a pagar al laboratorio". Yo me quedo con esta historia porque es la historia de la verdad.

Florencia: No, esa es tu historia porque La Negra contó acá una historia completamente diferente. Que vos le cortaste la uña a La Gringa (para el ADN). Porque vos lo contás de una manera que casi es un cuento de hadas. La Negrita contó una cosa totalmente opuesta.

El tajante comentario de La Mole Moli a De la V en vivo

"Florencia, escuchame una cosa, yo te cuento mi historia, si vos no me la querés creer es problema tuyo. Ahora, si vos querés que yo en la cámara te cuente la historia llorando, no lo vas a lograr, porque yo no voy a llorar", soltó el boxeador desde el móvil. Y cerró: "Si vos no querés creer, ¿qué querés que le haga? Llamen a la chica mía, a la más grande, y ella les va a contar la historia como se la cuento yo".