Flor de la V se quebró en vivo y explotó: "Terrible dolor"

La diva dejó ver sus sentimientos ante el público televisivo, al referirse a una noticia que la impactó emocionalmente.

Flor de la V se expresó en medio de una emisión televisiva sobre un tema que le genera una gran angustia y no pudo esconder su emoción. La madre de Paul e Isabella Goycochea se refirió a la noticia sobre el suicidio de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y padrino de los hijos del empresario.

"No se merecía este final", expresó con la voz entrecortada la actriz de Los Roldán, en alusión a la repentina partida que tuvo quien crió a Martita y Felipe, los mellizos de Ricardo que están prontos a cumplir su mayoría de edad. "Les mando mis condolencias a toda la familia y en especial a Felipe y a Martita, porque sé por el tremendo dolor que están atravesando", cerró la celebridad, después de hablar con Virginia Gallardo, panelista de Intrusos, quien tenía una cercana relación con Martínez.

Por su parte, Gallardo se expresó sobre lo acontecido recientemente y se mostró estupefacta ante la noticia del suicidio. "Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos", enunció la celebridad, quien estuvo en pareja con Ricardo y también ha ocupado un lugar importante en la vida de Martita y Felipe.

"En lo personal, los niños quedaron en el tiempo si bien compartí otros momentos ya de grandes, que fueron públicos también. Para mí serán eso toda la vida", continuó su descargo la bailarina y cerró: "Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados. Por un lado acompañar a la gente cercana, hoy estuve en contacto con algunos".

La alegría de Flor de la V por su presente laboral

Además de estar al mando de Intrusos, la diva tiene su propio programa televisivo, La Noche de la V, y recientemente se expresó sobre cuánta gratitud siente por su presente. "Este es un ciclo que hace mucho tenía ganas de hacer. José Núñez, mi productor general, hace tiempo que decía ‘tenemos que trabajar juntos’. Me siento feliz",m comenzó Florencia, en diálogo con Primicias Ya. "Los programas suelen llevar tiempo hasta que los encontrás. Esta vez creo que lo que pensamos en la previa, fue lo que salió al aire. Y eso me sorprendió gratamente".

"Ver el programa al aire y sentir esa satisfacción de decir '¡no lo puedo creer!'. Mi corazón me explota de alegría. Estoy agradecida de tener este espacio para hacer lo que me gusta", continuó la diva y luego hizo alusión a las buenas marcaciones de rating que su ciclo logra en sus emisiones: "Estoy feliz porque superó mis expectativas. No me lo esperaba".