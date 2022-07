Flor de la V se hartó y fulminó a Camila Homs en vivo: "Ahora está en todos lados"

La conductora de televisión fue lapidaria con la modelo por su exposición. Flor de la V opinó sobre la separación de Homs y De Paul y dio a entender que la celebridad sería algo oportunista.

Flor de la V se pronunció sobre el conflicto entre Camila Homs y Rodrigo De Paul y se mostró con algunas inquietudes sobre la exposición de la modelo. La conductora de Intrusos opinó sobre la aparición de Homs en muchos programas de espectáculos tras su separación del jugador de fútbol y lanzó fuertes comentarios al respecto.

"Nos tenemos que poner en el lugar de la familia. Llega un momento que son obscenos los números que se dicen y como papá, imaginate que él se tiene que ir a Europa, donde la inseguridad es un tema que está complicado. Son temas delicados”, soltó De la V en defensa del futbolista que actualmente tiene una relación amorosa con la cantante Tini Stoessel. Y remató: "¿Ella no está con una exposición elevada? Qué casualidad que de golpe ahora está en todos lados".

La celebridad hizo alusión a las capturas de pantalla de chats que aparecieron y agregó: "Yo creo que de golpe te la cruzás por la calle y no sé si la conocés". Por otro lado, la panelista Paula Galloni agregó: "La responsabilidad no es solo de los medios, también de los protagonistas y eso incluye muchas cuestiones, como el contenido que subís a las redes sociales".

La indignación de Flor de la V con los criaderos de perros y la venta de mascotas

"No recuerdo en mi infancia haber escuchado que mis amigxs, vecinxs o gente cercana comprara un perro como mascota. En mi barrio eso no pasaba. Me parece que es una moda más de los años 90 que creció de manera desmedida", comenzó su descargo De la V en una nota publicada en Página 12. Y se pronunció sobre las condiciones brutales en que vivían los cachorros en un criadero recientemente denunciado: "Esta semana quedé muy impactada con una noticia que vi en el noticiero y que me conmovió hasta las lágrimas. Estoy segura de que habrán oído de ella, ya que se viralizó por redes sociales".

Florencia señaló que los animales no solo vivían sobre sus propios excrementos sino que también eran utilizados como incubadoras. "La tarea de las personas involucradas en estos rescates me parece heroica y sumamente útil para visibilizar algo que muchísima gente desconoce: detrás de la compra de un animal de raza puede ocultarse un escenario sumamente cruel y oscuro", reflexionó la mamá de Isabella y Paul Goycochea en una extensa nota en la que condenó la existencia de esos lugares.