Flor de la V reveló un dato secreto de José María Listorti: "Destruido"

La conductora de Intrusos fue letal con el humorista y le lanzó un dardo del pasado. Flor de la V habló sobre el rol de José María Listorti en su ciclo Este es el Show.

Flor de la V fulminó a José María Listorti tras un comentario del humorista sobre los chimentos en TV. El exmiembro de VideoMatch se mostró reacio a opinar de la vida íntima de la bailarina y la conductora de Intrusos lo acusó de hipócrita por su pasado en el periodismo de espectáculos.

La panelista Karina Iavícoli le hizo una pregunta a Listorti, quien salió al aire en Intrusos a través de un móvil, sobre el supuesto romance de Ariel de Mastro, director de la obra de teatro que protagonizará, con Susana Roccasalvo. “¿El romance de quién? ¡No! ¡A mí no me gusta hablar de la vida privada de la gente!", respondió cortante el locutor.

"¡Ahora no te gusta hablar! ¡En Este es el Show has destruído gente a lo pavote! ¡Hasta a Laurita Fernández misma!", estalló de furia De la V, en alusión al pasado chimentero de Listorti. El exconductor de Cantando por un sueño apeló al humor para salir de la incómoda situación y utilizó a su supuesto odio a su suegra, concepto con el que ha jugado en más de una ocasión, y cerró: "No, pero yo te juro por la vida de mi suegra que no sabía nada".

El descargo de Flor de la V tras ser vinculada con Fede Bal

"Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora (Señalándose a ella misma). Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo. ¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans", comenzó su descargo la diva en alusión a los supuestos chats de alto voltaje que se viralizaron en las redes entre ella y Bal. Y sumó: "Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio. Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome".